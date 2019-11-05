蓬佩奥:“中共的威胁，总统意识到了”

11月4日，美国国务卿蓬佩奥再次发声抨击中国共产党，再次显示他主张的要把中国共产党和中国人民进行区分的观点。

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美国务卿蓬佩奥11月4日回答Fox新闻采访时说：“我们应该确保世界清楚了解中国共产党带来的风险，以及我们长期放任不管的严重后果。” 但 “好消息是，总统特朗普意识到了这个威胁，我们正在正面回击。” “无论是中国的强迫技术转让、网络袭击还是南海行动，这些都给所有亚洲国家带来了威胁，这些是严重的威胁，特朗普正严肃对待。“我们需要世界加入我们，一起应对。”

蓬佩奥10月30日曾在美国智库哈德逊研究所发表了猛烈抨击中国共产党的讲话说：美国一直非常珍视与中国人民之间的友谊，但是中共政府与中国人民并非一回事。美国如今也意识到了“中国共产党对美国和美国价值观怀有敌意”。 蓬佩奥还指出，继续无视美中两国制度间的根本差异是不现实的，也无法忽视这种差异对美国国家安全构成的影响。

中国外交部发言人耿爽之后猛烈批评说：蓬佩奥上述讲话恶毒攻击中国共产党和中国政府，挑拨中国共产党同中国人民的关系，蓄意歪曲诬蔑中国内外政策。

中国官媒《环球时报》早在2019年6月份就批评美国国务卿蓬佩奥“成了美国当下行政体系中对中国最强硬的人之一”，他“废弃美国传统的大国外交，蔑视外交家们谨慎斯文的交往方式，他就像腰里别着一把枪去参加鸡尾酒会，自觉或不自觉地就要撩开衣服，露出那把枪。”

《环球时报》对蓬佩奥的辛辣指责也令人想起中国外交官在国际间的种种“战狼”姿态言行。