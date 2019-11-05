重庆副书记任学锋死的怪:传从京西宾馆坠楼 葬礼在昌平举行

中共重庆市副书记任学锋在4中全会闭幕之日蹊跷死亡，网传他的葬礼11月4日在北京昌平殡仪馆举行，外界相信他死于北京。重庆官媒说他“因病医治无效”，更多消息说他坠楼身亡，而“坠楼”包括“主动”和“被动”两种…。不论主动还是被动，外界都想知道原因。

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任学锋在中共19届4中全会闭幕之际突然死亡，引起外界各种猜疑。重庆官媒曾说他“因病医治无效”。《星岛日报》则称，任学锋于四中全会期间，在京西宾馆7楼坠楼身亡，时间在四中全会闭幕当天。

中国央视新闻联播有关四中全会闭幕画面显示开会地点在人大会堂，而不是通常的京西宾馆。现在外界已知中共四中全会是在10月28-31日召开。

该报之前披露，任学锋罕见缺席11月1日重庆市委常委会扩大会议，引发议论纷纷。重庆官媒报道称，「据重庆市任学锋同志治丧工作小组消息，中共重庆市委副书记任学锋同志近日因病医治无效，不幸离世，享年五十四岁。」至于任学锋所患何病、去世的时间和地点都没有说明。

直到11月4日网上流出的讣告显示，重庆副书记任学锋的告别仪式4日上午8时在北京昌平殡仪馆举行，死亡时间为10月31日。

网传消息称，任学锋赴北京不久即被有关部门“谈话”，不允许他出席四中全会，十月三十一日，他在京西宾馆七楼跳下。重庆常务副市长吴存荣，在北京处理后事。任学锋最后一次公开露面是十月二十六日去北京前，出席重庆市委理论学习中心组举行专题学习会。

任学锋是河北邢台人，中共十八届、十九届中央候补委员，南开大学管理学博士，曾任天津副市长，2014年8月接替落马的万庆良主政广州，后来升任广东省委副书记兼广州书记，去年10月被平调到重庆市任副书记。