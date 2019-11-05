鞋中藏8根金条 俄女试图入境中国被抓

俄罗斯一年轻女郎在鞋中藏匿近两公斤的黄金，试图入境中国被海关扣住。俄海关11月5日宣布说，此女当时走路姿势不对头，引发怀疑，被抓个正着。她宣称这次行动是受一名中国人之托。

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俄罗斯海关周二说，该女在鞋中藏匿了8根金条（1.863公斤），试图从俄罗斯远东边境城市后贝加尔斯克（Zabaikalask）入境中国。公路边检站海关人员发现这名女子走路姿势不自然，而且神色慌张，于是对她进行检查，结果在她鞋内发现8个金条被胶布固定在鞋垫上。该女子称，她此次带黄金越境是受一名中国人所托。

俄罗斯当局宣布对该案以涉嫌“走私战略资源”立案调查。俄罗斯边境城市后贝加尔斯克似乎是1条“黄金之路”。俄罗斯海关说，今年年初以来,已有多名俄罗斯人在该地企图向中国走私黄金被捕。今年8月，一名俄罗斯公民在鞋底藏匿了10根金条，试图过境中国时，被俄罗斯海关查获。

据法新社介绍，俄罗斯是世界黄金出产大国，2018年挖出300吨黄金。淘金活动在俄罗斯非常普遍。上个月，在西伯利亚的克拉斯诺亚尔斯克（Krasnoïarsk），一个非法金矿突然决堤，至少造成17人死亡。