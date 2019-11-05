FBI正大规模调查中国窃取美国生物医学知识产权案

美国联邦调查局(FBI)正对与中国相关的生物医学智慧财产权盗窃案进行大规模调查，至今被查机构有71家，多达180起个案，几乎所有涉案者都是华人，他们被指为中国窃取机密科学研究成果。

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据《纽约时报》报导，FBI调查休士顿著名的安德森(MD Anderson)癌症中心一名男性研究员的电邮，赫然发现他发给中国研究人员的邮件中写道“这是你想要的骨肉”，另附加了一份机密研究提案。

国家卫生总署(NIH)指目前被调查的至少24起案件存在明显的刑事犯罪证据。被指控的窃盗案件并非军事机密，但涉及科学理念、设计、装置、数据和方法，未来可能透过新颖疗法和诊断工具获利。相关调查让人担忧，中国滥用美国相对开放的科学体系，开展大规模科技间谍行动。美国医学院协会(AAMC)首席科学官员麦金尼(Ross McKinney)说，受案件影响的学校有一半机率影响重要研究计划。

NIH表示，部分面临调查的研究员获得美国政府或机构资助，但研究成果在中国取得专利；政府官员和大学职员则说，另有面临调查的科学家在中国成立实验室，秘密复制美国研究。目前有12名著名华人科学家已从任职的大学或研究机构卸任或被革职。

麦金尼说，FBI已为研究机构提供各种工具，扫描电邮中的华语关键字，检测可疑的智财权窃盗漏洞。他说“这种影响将很深远，我们难以继续面对相互信任的关系，也不习惯系统性欺骗。”

但是部分华人学者认为，在美中地缘政治竞争情势加剧之际，华裔科学家遭受不公平的针对与审查。亲北京的华人精英组织“百人会”前会长、哈斯汀加大(UC Hastings)法学教授吴华扬(Frank Wu)说，相关调查让华人和华裔美国人觉得“被盯上且有风险”。