德国经济缓行 对中国动力期待落空

德国经济增速吃力了。三十年来，在德国历届政府的大力支持下，中国对德国汽车、机械和工程工具的旺盛需求，一直是驱动德国这个欧洲最大经济体增长的可靠引擎。但是，这台发动机开始发出异响。中国经济正在放缓，特朗普的“美国优先”政策正在损害全球贸易，而原来依靠德国企业供货的中国工厂正在成为德企的竞争对手。评论对多年来两国愈发紧密贸易关系是否帮助到德国产生怀疑。

广告 继续浏览后续

路路透社今天报道说，德国经济增长的中国引擎失速。

中国需求放缓适逢德国经济处于困难时刻。德国经济在第二季收缩了0.1%，一些分析师预计，将于11月14日发布的第三季国内生产总值(GDP)数据将显示出类似的跌幅。这将使德国自2013年以来首次陷入衰退。

该报道说，尽管与中国的贸易仅占德国3.4万亿欧元（3.8万亿美元）经济的一小部分，但它已成为柏林可以指望逐年增长的GDP少数组成部分之一。现在，中国对“德国制造”商品的需求增长放缓，某些指标甚至下滑，随着经济停滞不前，曾经利润丰厚的出口市场提供的支持不如以前。

据汉堡港一位资深经理Axel Mattern表示，“中国是我们最重要的贸易伙伴，但未来的趋势难以预料。”汉堡已经出现对中国出口放缓和中美关税争端打压贸易的迹象。

虽然现在断定中德贸易关系已经寿终正寝有些为时过早，但以前火热增长的降温重新引发对于多年来两国愈发紧密贸易关系是否帮助到德国的怀疑。

部分实业家称，那些希望贸易能把中国转变为一个具有开放经济和公平市场准入的西方式国家的政客们过于轻信了。德国BDI工业联盟的Stefan Mair表示, “这最终证明是一厢情愿，”他主张德国对中国采取更为务实的政策。

1989年柏林墙倒塌的时候，中德贸易额还很小。随着中国政府拥抱全球化趋势，中国占德国出口的比例从1990年的0.6%劲升至去年的7.1%。2016年中国取代美国成为德国最大的贸易伙伴，目前依然保持这个纪录。

据报道说，自2008-2009年金融危机以来，除2015年之外，德国对中国出口每年都在增长，2018年更是创下930亿欧元的纪录高位；之前的对华出口下滑出现在1997年。但据德国官方数据，即便在特朗普与中国起贸易争端之前，德国对中国的出口增长已经开始下降，从2017年的13.3%下降至2018年的8%，2019年前九个月更是下滑至2.7%。

据中国海关数据显示，自德国的进口8月同比下降3.6%，9月下滑了9.2%。总的来看，中国数据显示2019年前九个月自德国的进口减少2%。国际货币基金组织(IMF)上个月将德国经济今明两年的增长率预估分别降至0.5%和1.2%，并在世界经济展望中指出，中国需求趋于疲弱是德国工业产出普遍放缓的背后因素之一，贸易紧张关系的影响也是一个原因。

路透社引述德国工商联会(DIHK)还称，中美争端和中国经济普遍降温，是该组织预测德国整体出口明年将出现自金融危机以来首次下降的原因。