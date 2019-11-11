恐怖的香港：警察开枪 人肉火炬 林郑月娥铁心肠

香港大学生周梓乐示威时莫名坠楼身亡，香港社会悲愤未息，周一又出现了两个恐怖场面，一个是警察向示威者连开三枪，另一个是一名男子被浇上易燃液体点燃。还有，香港特首林郑月娥表态：示威者别指望她会让步!

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警察向示威者开枪

示威者在这个周一发起“三罢”，一大早高峰时间，已有不少小区被堵塞。示威者的一个主要目标是地铁，交通几乎陷于瘫痪。

在香港，当日发生警察开枪事件，脸书有视频直播：可看到一名警察在香港东区西湾河，在被示威者堵塞的十字路口试着控制一名白衣人。这时，另外一名戴着面具的黑衣人靠过来，似乎想要救助白衣人，警察这时向其胸部开枪。黑衣人当即倒下，他手扶腹部坐起，试着站起来时被警察制服在地。

总共响了三枪，全部由同一警察发射，第一枪就已打中示威者，另外两枪没有命中。很难理解，这位警察为什么连开三枪。

香港警方承认，一名示威者中弹。医疗机构表示，一名21岁的学生因为中弹而住院治疗。子弹已取出，学生尚未脱离生命危险。警方辩称，警察当时是为了防止手无寸铁的示威者夺枪而开枪，但从视频看不出这位学生有任何夺枪动作。

人肉火炬

同日广为流传的另一则视频，地点在香港北部地区马鞍山。视频上，一名男子与另外一些人发生争论，突然，一位戴面具者走过来，给这名男子身上浇洒易燃液体，并且点燃。手机拍摄的场面立即在社交网络传播开来。

火焰烧身的场面很恐怖，男子顿时成了“人肉火炬”，男子身上的火很快被熄灭，香港警方发言人谢振中表示，该名男子已住院抢救，目前情况危急。

这一孤立的视频凸显的恐怖场面背景尚需进一步了解，在纵火者究属何人尚未弄清之前，警方指责示威者制造了这一暴力事件。中国大陆官媒抓住这一事件大做文章。

『环球时报』总编用煽惑性的语言写到：“一名市民在街头公开表达反对激进示威的立场，表示‘我们都是中国人’，暴徒突然向他身上泼汽油，并在他没有反应过来时迅速点燃了他。这名市民顿时成了一个火团，他肯定被严重烧伤了。但是香港反对派和西方舆论都试图淡化这起暴行，他们极力把焦点锁在警察开枪上，并宣扬警察的开枪非法。”任何施害者，不管他是谁，不管他来自何方，都应绳之以法，但前提应查清事件的性质。胡锡进为何咬牙切齿，只为加重煽惑力？为什么有意漏掉向学生致命处开枪的警察？

林郑月娥铁了心

香港特首林郑月娥当地时间晚六时对白日发生的严重事件发表谈话。她的语调十分严厉，丝毫没有过去曾有过的试图缓解的口气。她说：“我在这里严正地向社会说，包括肆意破坏香港的暴徒，你们的行为是不会得逞的，你们胡乱去伤及一些无辜市民的罪行，一定不可以争取到你们口中所谓的政治诉求”。

林郑的话传出两个信息，一，反送中示威诉求不会得逞。这意味着，示威者们还是死了心吧，当局永远不会让步。这一说法很强硬，显然有北京撑腰，中共四中全会以后，习近平、韩正先后会见林郑，强调对香港严厉管治，无疑是给林郑打足了气。二，把示威者一概冠之以“肆意破坏香港的暴徒”，语气与中国大陆官媒高度统一。

林郑月娥还详举周一“发生的动乱和暴力冲击：一是网络号召“三罢”，期间有人堵路，有人扔汽油弹，“这些动乱令市民担心他们能否安全生活下去”，她呼吁市民“认清事件本质”，“暴徒”的破坏会让香港走上不归路。二是有60人受伤，其中两人伤势危殆。林郑把警察开枪射中示威者与火烧男子事件并举，她说一名政见不同的市民遭‘反送中’示威者以易燃液体泼身，然后放火烧他”，林郑对警察开枪一事简略提及，但指后面一事件“令人发指”。

林郑月娥谈话轻描淡写警察开枪这一可以要命的可怖事件，而这正是反送中人士五大诉求的一项核心诉求之一，他们要求对警方暴力执法行为进行独立调查，日前，一些独立专家指出，香港警察监委会无法对警察的行为独立调查。警方的暴力，以及无法对被指证的警方暴力或传言进行独立的调查，致使香港社会笼罩着一种恐惧的气氛。

一个繁荣的香港社会陷入如此大规模混乱，林郑月娥特首和她背后的北京政权是躲不过自身的重大责任的。几个月来，先是在撤出修例一事上拖延时间，几个月后终于撤除修例但示威者已提出更广泛的民主诉求，包括对警察是否暴力执法进行调查，包括要求北京履行承诺，在香港实行直选。港府和北京政权不但没有让步，而且表现得越来越强硬，中共四中全会更为强硬管治香港定调，北京主管香港事务高官张晓明也透出要强推23条立法的信号。

有观察者表示，在周一发生警察对准示威者开枪事件之后，林郑月娥一味谴责示威者，用北京惯用的“暴徒”冠之，这不是铁了心一条道走到黑的姿态，难道林郑月娥和北京就这样任凭香港走上毁灭的道路？

走在示威队伍中的22岁、从事计算机行业的陈女士对法新社记者说，“我不明白警察为什么粗暴到这种地步，居然无端攻击无辜的人! 我相信他们的行为已失去任何控制”

法新社评论，周一香港东区西湾河发生的枪击事件，让已经呈爆炸性的香港局势更加充满危险。