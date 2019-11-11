滴滴车又出事司机出刀 称舅舅是公安局长

事件发生后滴滴顺风车平台的安全性也遭到了网民激烈的批评和质疑

中国网约车公司“滴滴出行”去年有注册司机犯下奸杀案，事件令人发指。江苏南京市一名滴滴旗下的刘姓司机，在刚刚过去的周六（9日）凌晨三时许疑因车速问题而与王姓乘客发生争执，遂拿出匕首刺伤乘客右臂。刘男伤人后更扬言，“我舅舅是公安局长”。

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据东网今天报道，滴滴司机刀捅乘客遍地血渍，并扬言：舅舅父系公安局长。

中国网约车公司“滴滴出行”去年有注册司机犯下奸杀案，事件令人发指。江苏南京市一名滴滴旗下的刘姓司机，在上周六（9日）凌晨三时许疑因与车速问题而与王姓乘客发生争执，遂拿出匕首刺伤乘客右臂。刘男伤人后更扬言，“我舅舅是公安局长”，不怕被拘留。王男事后被送往医院急救，目前已无大碍。而司机刘则被警方刑事拘留。

报道称，事发于虎踞路河海大学附近，当时现场遍布血渍。王男周一（11日）接受内媒记者访问时表示，现时仍心有余悸。他忆述，由于夜深困倦而催促刘男“开快点”，后者却以隧道限速为由拒绝，两人继而发生口角。在出隧道后，刘男在路边停车并要求王男提前落车，2人在车外继续争吵，遂发生肢体冲突。王男表示，“没想到对方忽然亮出一把刀，将他的右臂刺伤”，刘更于事后叫嚣：“我舅舅是公安局局长，我进去蹲两天就出来了。”

该报道说，王男伤势稳定后，滴滴出行一名邹姓员工曾到医院处理后续事故，并垫付部分治疗费用，惟其后却要求他签下一份包括“不向媒体、自媒体披露此事”条款在内的书面协议。王拒绝后，对方表示，将不再介入此事。

据资料显示，刘男在滴滴平台已接单逾万次，评分为最高的5星级。至周一下午，滴滴公关部工作人员表示，确认刘男取得网约车驾驶员证；亦已核实车内录音，并初步判断王男所言属实。但关于“封口协议”一事才能继续报销医疗费用一事，对方解释是不得透露平台处理此事的工作流程，而至于刘男为何随身携带匕首一事，滴滴没有正面回应。

报道没有提及刘姓司机的公安局长舅舅是否属实或因此而躺枪。