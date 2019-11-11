滴滴车又出事司机出刀 称舅舅是公安局长
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中国网约车公司“滴滴出行”去年有注册司机犯下奸杀案，事件令人发指。江苏南京市一名滴滴旗下的刘姓司机，在刚刚过去的周六（9日）凌晨三时许疑因车速问题而与王姓乘客发生争执，遂拿出匕首刺伤乘客右臂。刘男伤人后更扬言，“我舅舅是公安局长”。
据东网今天报道，滴滴司机刀捅乘客遍地血渍，并扬言：舅舅父系公安局长。
中国网约车公司“滴滴出行”去年有注册司机犯下奸杀案，事件令人发指。江苏南京市一名滴滴旗下的刘姓司机，在上周六（9日）凌晨三时许疑因与车速问题而与王姓乘客发生争执，遂拿出匕首刺伤乘客右臂。刘男伤人后更扬言，“我舅舅是公安局长”，不怕被拘留。王男事后被送往医院急救，目前已无大碍。而司机刘则被警方刑事拘留。
报道称，事发于虎踞路河海大学附近，当时现场遍布血渍。王男周一（11日）接受内媒记者访问时表示，现时仍心有余悸。他忆述，由于夜深困倦而催促刘男“开快点”，后者却以隧道限速为由拒绝，两人继而发生口角。在出隧道后，刘男在路边停车并要求王男提前落车，2人在车外继续争吵，遂发生肢体冲突。王男表示，“没想到对方忽然亮出一把刀，将他的右臂刺伤”，刘更于事后叫嚣：“我舅舅是公安局局长，我进去蹲两天就出来了。”
该报道说，王男伤势稳定后，滴滴出行一名邹姓员工曾到医院处理后续事故，并垫付部分治疗费用，惟其后却要求他签下一份包括“不向媒体、自媒体披露此事”条款在内的书面协议。王拒绝后，对方表示，将不再介入此事。
据资料显示，刘男在滴滴平台已接单逾万次，评分为最高的5星级。至周一下午，滴滴公关部工作人员表示，确认刘男取得网约车驾驶员证；亦已核实车内录音，并初步判断王男所言属实。但关于“封口协议”一事才能继续报销医疗费用一事，对方解释是不得透露平台处理此事的工作流程，而至于刘男为何随身携带匕首一事，滴滴没有正面回应。
报道没有提及刘姓司机的公安局长舅舅是否属实或因此而躺枪。