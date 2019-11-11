环球时报：向异议者点火与‘伊斯兰国’无异 开枪后警方被指应提交详细报告

针对香港周一警民对峙所引发的暴力冲突升级，所发生的包括有示威者被警察实弹枪击，及有不同意见者被指与示威者发生争执后，被人点火烧伤，二人均伤势严重的事件，中国官媒《环球时报》在当天发社评称，向异见人士淋泼易燃液体及点火的行径，与恐怖组织“伊斯兰国”成员无异。社评重申，武警部队和驻港部队有必要时，随时可按《基本法》规定直接增援香港警察。

广告 继续浏览后续

经历了连日来的警民冲突，并有科大学生在上周期间不幸坠亡的事件，香港网民在周一发起了“三罢”（罢工、罢市、罢课）行动，全天多区内出现暴力事件升级的现象。当天上午，一名港警在西湾河街头与示威者的对峙中连开3枪射击，造成至少一人中弹伤重。此外，当地时间中午约12时55分，一中年男子在马鞍山钢铁站附近被指与示威者发生争执，期间一人向该中年男子泼怀疑易燃液体，并点火后逃去，造成该男子重伤送医。就当天香港多地警民对峙中发生的暴力事件，《人民日报》旗下的《环时》随后发表评论文章，批评示威者于当地在各区设置路障、破坏港铁，并透过阻止市民出行，“试图强行营造所谓的‘三罢’” 。

文中还特别提到马鞍山一名男子因公开发表反对意见，结果被人淋泼易燃液体及点火。社评用严词批评示威者的行径“野蛮”，并指他们的行为与“伊斯兰国”恐怖份子无异。文章又批评，声言追求民主自由的示威者，却不能容纳异见者的声音，突显他们的“恶毒、原始的专制主义狂热”。同时，社评提及西湾河有警员开枪，造成一名青年中枪危殆的事件；社评重申内地媒体坚决支持香港警察在危急情况下开枪击倒暴徒，强调香港警察除了有广大香港民众和全国民众支持，更有国家的武警部队和驻港部队支持，而他们必要时随时可按《基本法》规定直接增援香港警察。

该报社评还批评示威者“正在香港制造文明社会前所未有的政治恐怖”，形容他们“在毁掉香港的文明和现代性，以及毁掉广大市民的家园和未来”，故呼吁香港市民协助警察“ 重挫暴徒的气焰”，并应该与他们“一刀两断”。此外，央视还发表评论员文章称，香港暴徒从企图抢走警枪，到向市民淋泼易燃液体并点燃，可见暴徒变本加厉，越来越无法无天，越来越丧心病狂，只能以最严厉的执法回敬。同样就当天发生的系列暴力事件，香港立法会民主派议员则发表联合声明，谴责林郑月娥包庇警方滥暴，镇压民意，又指出她不配再做香港特首，依靠警队将令社会陷入长期撕裂状态，强调暴力源于警察及政府。

民主派提出对西湾河有警察枪伤学生、葵芳有交通警骑电单车撞向人群，予以强烈谴责。他们并再次呼吁启动独立调查。另就港警对峙开枪事件，大律师公会主席戴启思向香港电台表示，根据联合国在1990年制定关于执法人员使用武力及枪械的基本原则，警方在执行职务的时候，应该先采用非暴力手段，当这些手段无效时才使用武力和枪械。他指出，警方由政府授权使用武力，作出开枪等武力行为后，应该向政府及相关部门递交详细报告，解释为何及如何使用武力，当局要对相关武力的使用，设有有效的检视程序，有需要时由独立的行政或检控机关负责处理。至于伤者是否应该寻求法律援助，戴启思说，现时讨论此问题是过早，应先让伤者处理好伤势。

香港电台还报道称，中枪伤者是筲箕湾慈幼英文学校毕业生，该校校友、前立法会议员郑家富晚上到医院了解情况，他引述伤者父母称，儿子一度苏醒，情况比父母想像中好。他说，据他初步了解，中枪青年当时和同学打算到西湾河连侬墙看有否被破坏，恰巧路过现场，现在可能将会被警方控告非法集结罪。郑家富并介绍称，警方或会以更严重的控罪控告另一名倒地19岁姓胡青年，他亦是慈幼英文学校毕业生，他或会被控抢枪及抢犯等控罪。他引述对方指，当时的子弹刚巧在他耳边经过，导致他耳鸣和作呕，现已在东区医院接受治理。