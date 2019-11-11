蓬佩奥柏林演讲批评中共 北京回应：看他演戏要演到什么时候

美国国务卿蓬佩奥近日在参加纪念柏林墙倒塌30周年活动中发表演说，再度将中国人民和执政的中国共产党予以区别对待。他称，美国与中国的冲突，是与中共的冲突，不是美国与中国的冲突。对此，中国外交部发言人耿爽周一于记者会回应称，妄图否定中国社会主义制度，挑拨中国共产党和中国人民关系以服务于自己的政治图谋，这注定要失败。

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蓬佩奥在上周五参加纪念柏林墙倒塌30周年出席活动时，在曾经是分隔东西柏林的布兰登堡门附近发表演说。他在演说中再次将矛头对准北京，并称“在中国，中国共产党正在塑造新的威权主义愿景。”他指责中共利用各种手段压制中国人民，禁止批评人士旅行，骚扰在海外寻求避难的穆斯林在新疆的家属等。蓬佩奥称，中国人民是具有创造性、聪明、有能力的人民。他并强调，美国与中国的冲突，是与中共的冲突，不是美国与中国的冲突，这是一场中共及其威权主义与全世界热爱和平的各国人民之间的挑战。他说，“中国共产党正在形成一种新的威权主义，一种世界很久没有见过的威权”。今年10月30日，蓬佩奥还在纽约哈德逊研究所进行演说时曾发表过类似言论。

对于蓬佩奥最新抨击中共的言论，耿爽在记者会上答复相关问题时回应称，上周五，我已经就蓬佩奥在访问德国期间有关对中国的挑衅性言论表明了中方严正立场。大家可以看到，他出于个人政治目的，现在不管走到哪儿，都无端地恶毒攻击中国共产党和中国政府，诬蔑抹黑中国的内外政策，渲染所谓的中国威胁。耿爽说，“我们倒要看看，他演戏要演到什么时候？”他还称，中国共产党的领导地位是中国特色社会主义最本质的特征，是历史和人民的选择。中国人民对自己的道路、理论、制度、文化有坚定的自信，将坚定不移沿着中国特色社会主义道路走下去，不断取得新的辉煌！任何人都不要幻想动摇我们的信念、阻挡我们前进的步伐。

耿爽并批评说，蓬佩奥满脑子冷战思维，妄图否定中国的社会主义制度、挑拨中国共产党和中国人民关系以服务于自己的政治图谋，注定是要失败的。他还称，美国国内个别人无视21世纪和平发展的时代潮流和开放合作才能推动人类科技进步的规律，将一切技术问题和商业合作都政治化并且泛化为国家安全问题，企图在中外企业之间人为制造意识形态的“幕墙”。我们要再次敦促蓬佩奥摒弃意识形态偏见和陈旧过时的冷战思维，回归理性，摒弃为了个人政治图谋置中美两国人民利益于不顾的做法，停止喋喋不休的反华言论，做一些与其国务卿身份相符的事。

此外，耿爽另在当天的记者会上否认了来自美方对中国利用华为窃取非洲联盟总部数据的指控。他说，中非是好朋友、好伙伴、好兄弟。中国开展对非合作光明磊落，没有私心。耿爽说，而对于美方的谣言，中方坚决反对，非洲朋友也不会接受。还是那句话，请美方不要高估自己的造谣能力，也不要低估别人的判断能力。据悉，美国政府首席技术官克拉齐奥斯近日在出席葡萄牙召开的2019年网络峰会上继续劝阻其他国家使用华为设备，并称中国政府5年来一直利用华为电信设备窃取非盟数据。