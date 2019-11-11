习近平访问希腊 中远集团推进投资6亿欧元建设希腊最大港

中国国家主席习近平在上周日抵达雅典展开对希腊的国事访问。中希两国在周一宣布，同意推进中远海运集团投资希腊最大港口、比雷埃夫斯港6.118亿欧元的项目。这一项目被指是加强两国共建“一带一路”倡议，同希腊建设重要国际物流中转枢纽战略对接的重要一环。

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习近平于11月10日至12日开展对希腊进行的国事访问。他并在访问雅典期间与希腊总统帕夫洛普洛斯和总理米佐塔基斯分别举行了会谈。据新华社发表的中希两国关于加强全面战略伙伴关系的联合声明可以看出，双方就不同的政治、经济和国内外关系问题达成了17点主要共识。特别是有关中国和希腊加强合作，中方对欧盟态度的问题，声明称，中方重申支持欧洲一体化进程，肯定希方在推动中欧伙伴关系中的重要作用。声明表示，双方一致同意，坚持开放包容的理念，建设开放型世界经济，反对任何形式的保护主义和单边主义，共同维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，促进贸易自由化和投资便利化，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢方向发展。

声明还提出，双方将共同推动和深化中国－欧盟全面战略伙伴关系，共同打造和平、增长、改革、文明四大伙伴关系。双方认为中国－中东欧国家合作是中欧关系的有益补充，希方对正式加入中国－中东欧国家合作机制感到满意，愿在该机制内发挥积极作用，推动中国－中东欧国家合作不断取得新进展。而在涉及中希具体合作项目的内容还包括，双方愿通过比雷埃夫斯港口等合作项目推动落实两国政府间共建“一带一路”合作谅解备忘录，落实好中国发改委与希腊发展投资部2019年签署的重点领域2020－2022年合作计划。双方将加强双边和中欧陆海快线框架下的海关贸易安全与便利化合作。比雷埃夫斯港位于希腊东南部，是希腊最大港口，也是全球50大集装箱港及地中海东部地区最大的集装箱港口之一。

习近平在与希腊总理米佐塔基斯会面中，并就中希合作提出了4项主要建议，第一项便是加强共建“一带一路”倡议同希腊建设重要国际物流中转枢纽战略对接，早日将比雷埃夫斯港建设成为地中海地区最大集装箱中转港，充分发挥其海－铁联运枢纽作用，提升中欧陆海快线的运能。他们二人并于当天稍后对该港口进行了参观。据了解，中国国营的海运巨头“中国远洋海运集团有限公司”（中远海运集团）（COSCO）在2008年10月从希腊当局的私有化招标中获得长达35年的特许经营权，改善与经营比雷埃夫斯港的集装箱码头，其后两国关系日益紧密。2016年中远集团更是在希腊议会的投票批准下，获得了收购该港口管理局的多数股权，达到67%的股份控制。

习近平在此次访问希腊期间，还在该国的《每日报》发表署名文章，称中国将提升同希腊共建“一带一路”的合作水平，扩大投资规模，以比雷埃夫斯港口项目为龙头，充分利用希腊海运能力优势，把握希腊加入中国-中东欧国家合作机制的机遇，推动中欧陆海快线合作，助力中欧互联互通平台发展，做中欧合作的典范。日前，米佐塔基斯代表希方在参加上海参加进口博览会时说，过去几年，中远海运集团对比雷埃夫斯港口已经投资6亿欧元，未来投资额将增加到10亿欧元。有报道指，中方希望将位于欧亚非三洲交界处的比雷埃夫斯港打造成欧洲最大的商港，一旦中方对该项目的下一轮投资在2020年实现，中远集团将再获得对该港的另外16%的股权。

值得一提的是，中国在近年来通过发展“一带一路”项目强化对紧邻欧盟的巴尔干多国，及南欧和西欧包括葡萄牙和意大利等经济状况不佳国家的经济合作和影响力扩张，也引发了欧洲多国内部对中方分离欧盟团结担忧的声音。近日，欧盟委员会待任主席、德国人冯德莱恩在发表政策讲话时提出，面对新的地缘政治挑战，欧盟“在当下的今天光有软实力是不够的”，她说：“如果我们作为欧洲希望坚持在世界的主张，欧洲必须同样学习权利的语言”。此外，法国总统马克龙在近日访华期间也提出在处理对华关系时，欧洲国家应强调欧盟色彩以获得更为对等的合作关系。