争议话题 中国还是不是发展中国家

中国是不是发展中国家，随着中美贸易战此一问题引发关注。中国显示民族自豪与世界强国影响力成就，与中国坚持还是发展中国家地位的陈述被认为有区别。围绕“发展中国家”待遇问题，国际社会发生了矛盾。原因是美国特朗普政府批评一些“有经济实力的国家在世界贸易组织中享受着发展中国家的待遇”。特朗普直接也把矛头指向了被称为“世界上最大发展中国家”的中国。

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据日本经济新闻今天报道说，中国到底是不是发展中国家？围绕“发展中国家”待遇问题，国际社会发生了矛盾。原因是美国特朗普政府批评一些“有经济实力的国家在世界贸易组织（WTO）中享受着发展中国家的待遇”。还有些国家像韩国一样自动放弃了发展中国家的地位。发展中国家的定义并没有一个绝对标准。随着新兴国家的不断发展，发展中国家的划分变得更加困难。

该报道说，10月25日，韩国政府决定自动放弃在WTO中享受发展中国家待遇的地位。WTO的各种协定给予发展中国家名为“特殊与差别待遇(S&D)”的优待。条款包括允许发展中国家提供本应禁止的出口补贴，以及向发达国家出口时享受优惠关税。

是否属于发展中国家原则上需要“自行申报”。韩国在1995年WTO成立时自称是发展中国家。尽管1996年加入了被称为“发达国家俱乐部”的经济合作与发展组织，但仍主张享受部分发展中国家待遇，对大米等产品征收了高关税。韩国放弃发展中国家地位的背景原因被认为是为了避免与美国发生摩擦。

据美国总统特朗普7月26日在推特上发出批评，“当世界上最富有的国家们自称是发展中国家，以逃避WTO的规则，并获得特殊待遇时，WTO就已经垮了”，特朗普7月26日在推特上发出批评，并在当日的总统令中要求美国贸易代表办公室（USTR）采取应对措施。作为典型例子，特朗普列举了新加坡及阿联酋等按购买力平价计算的人均GDP较高的国家，还点到了韩国及墨西哥等G20成员国和经合组织成员国的名字。



据报道称，特朗普直接也把矛头指向了被称为“世界上最大发展中国家”的中国。他指出中国GDP位居世界第二，商品出口额全球最高，在全球500强企业中，中国企业占120家。他批评称，“这种情况不能再持续下去了”。中国政府则强烈反驳，指出中国还存在农村等贫困问题，并表示坚持发展中国家定位。

国际邮政方面也因为发展中国家待遇问题而发生摩擦。尤其是发展中国家能以低价寄送小型邮件包裹的制度，中国也被包括在内。美国认为这构成了本国的负担。美国曾一度显露出不惜退出万国邮政联盟的态度，但9月就改革方针达成共识，退出联盟的问题得以避免。

据日本经济新闻说，至于中国究竟是不是发展中国家，发达国家和发展中国家的划分本来就没有绝对标准。常用的划分标准之一是经合组织发展援助委员会的官方发展援助(ODA)国家和地区名单。2018～2020年的最新版名单中列出了143个国家和地区，中国、巴西、土耳其、印度等均在名单之列。日本也在向一些国家提供援助，但以中国为对象的新援助项目以2018年度为最后期限，目前并未实施。

据该报道说，名单的标准之一是按世界银行公布的人均国民总收入(GNI)进行划分。目前的标准是GNI在1025美元以下为“低收入国家”，3995美元以下为“中等偏下收入国家”，12375美元以下为“中等偏上收入国家”，12375美元以上为“高收入国家”。可以说，高收入国家与中等偏上收入国家的界限就是发达国家和发展中国家的界限。

2018年韩国的人均国民总收入为30600美元。新加坡为58770美元，高于日本的41340美元。而中国为9470美元，巴西为9140美元，属于中等偏上收入国家，印度为2020美元，属于中等偏下收入国家。

在世贸组织框架内是否自称“发展中国家”还具有政治意义。意在显示出与中国大陆不同的台湾2018年宣布放弃“发展中”待遇。希望加入经合组织的巴西也放弃了发展中国家待遇。

日本经济新闻指出，联合国将（1）收入水平（2）人力资源（3）经济稳定性低于一定水平的国家认定为“最不发达国家”。其中包括非洲的大部分国家及柬埔寨等。特朗普也并没有认为最不发达国家等贫困国家享受发展中国家待遇有问题。日本最大经济团体“经团连”要求WTO针对发展中国家制定明确的标准。