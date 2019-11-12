八百多中国地方政府无力偿贷遭列失信该咋办

随着经济成长放缓及减税降费政策实施，中国地方政府正面临更大财政压力。外媒报导，有800多个地方政府列入法院的失信被执行人名单，所拖欠承包商款项，增加社会不安定因素。

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据中央社今天报道说，还不起欠款，数百中国地方政府列失信被执行人。

该报道引述英国金融时报消息，今年前10个月，中国法院已将831个地方政府列入失信被执行人名单。去年底，地方政府累积拖欠款项人民币41亿元，而今年截至10月底这个数字已达69亿元，涨幅超过50%。

该报道称，地方政府若未能按法院判决还款，将被登记为失信人。绝大多数违约都发生在县镇一级政府，它们的预算比省市一级政府更紧。报道引述香港大学亚洲环球研究所所长陈志武表示，政府失信者激增可能导致社会危机，工人们会走上街头抗议官方机构。这对北京来说是最糟的情况。

报道指中国政府并非不了解情况的严重性。今年初，中国国务院就将“政府还民企款”列为重点工作，对目前已确认拖欠多年的款项，力争年底前全国政府部门和国企清偿一半以上，央企年底前要做到“零拖欠”。

与还钱相关的，还包括地方政府的债务问题。陆媒“北京时间”今年曾报导，河南县级市汝州的中医院向员工集资，用于给国企盖医院；由于资金缺乏，新医院付不起工程款，已经停工。这些员工被要求购买人民币10万元或20万元的6年期可转换公司债券，没钱的还被鼓励去银行贷款；但汝州市中医院的说法是，债券购买采自愿制。

报道称，中国的政府债务问题引发关注。2015年以来，地方政府想举债融资，只能透过发行政府债券，这称为显性债务；而透过其他各种管道或方式进行的非债券类举债融资，则受到法律的严格约束，这被称为隐性债务。

中央社说，根据中国财政部，9月末全国地方政府债务余额还有18兆2592亿元。财政部长刘昆今年3月曾表示，将严格监控，不允许发生新的隐性债务。