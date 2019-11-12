双11网购有人赚翻 有人欠资想跳楼

中国四川泸州一名男子因家中妻子不敌双11网络购物促销诱惑，欠资购物数十万，气愤与压力，生出厌世念头，登顶高楼欲一死了之。不过幸好好心者劝慰，才免死，但债务忧愁仍然未了。

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据光华网今天报道说，双十一前老公崩溃想轻生，妻去年网购欠11.8万今年更猛。

“双十一”前夜，中国四川泸州男子王某坐在33层高楼的天台围墙上，有轻生念头。他是被妻子气的，2年来，一家人主要靠他每月几千元的收入生活，但痴迷网购的妻子在去年欠下20余万元后，仍不听劝阻，今年再次因网购欠下30余万元。

据该报道说，上周六晚10时许，泸州市公安局龙马潭区分局安宁派出所接到中心指令称，安宁街道某小区有人想不开要跳楼自杀。随即，民警赶往现场处置。据安宁派出所副所长雷磊介绍，民警到场时发现，29岁的王某坐在33层高楼顶楼的天台围墙上，有轻生的念头，十分危险。

据悉，王某的妻子詹某某经常在网上购买名牌包、香水、衣服等物品。尤其是去年夫妻俩生育小孩后，詹某某通过透支信用卡、贷款等方式网购，欠下20余万元。在王某发现后，他为妻子归还了20余万元欠款，妻子也承诺不再痴迷网购。然而，今年九十月份，王某发现妻子仍痴迷网购，以同样的方式欠下30余万元。

据报道称，为此，夫妻俩经常争吵。11月10日晚，夫妻俩因此吵架后，感到压力很大的王某便产生了轻生念头。“他就是某电商平台的售后，每月仅几千元工资，也是一家人开支的来源。妻子原来在物业公司上班，去年生小孩后就没再上班了。”雷磊说，为此，民警以孩子年幼劝说王某，王某在半个小时后放弃了轻生念头。

通过劝导，詹某某也当着家人的面承诺不再网购。王某也表示，会挣钱还清妻子网购欠下的债。