官媒警告港乱升级国家直接出手:武警与解放军

中共官媒环球时报总编辑胡锡进今天称，连日来香港的“勇武派暴徒”不断升级暴力，如果“暴徒”狂妄地升级挑战，导致更为严重、普遍的失序和人道主义灾难，“国家直接出手将是必然的”。胡锡进警告，中国武警近在邻旁，解放军更在咫尺。

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据中央社今天报道说，胡锡进称暴徒若狂妄升级，国家直接出手将是必然。据胡锡进12日下午2时许在微博发文称，香港是中国的一角，“暴徒”们肆虐的地方离深圳武警部队的最近驻地大概就几10分钟车程，离解放军驻港部队更是近在咫尺。

据胡锡进说，“一国两制”的核心要义是维护香港的和平与繁荣，“基本法对国家通过直接干预来确保这一目标是开放的”，一切都要实事求是，国家不会有一刻忘记这一责任。胡锡进并称，香港治理首先要由港人来实现，国家对此给予了高度授权。国家一直相信特区的局势在现有的治理格局下不会完全失控，“如果暴徒们狂妄地升级挑战，导致更为严重、普遍的失序和人道主义灾难，国家直接出手将是必然的，我相信这当中不会有悬念”。

该报道指胡锡进还说，“天欲其亡，必令其狂”，香港的“暴徒”们闹得越疯狂，他们离“亡”越近。如果“暴徒”们“狂”得出了圈，他们出圈越远，遭到国家力量的直接迎头痛击将越快。他们是绝望的，他们根本无法跳出天与法对他们命运的锁定。

据胡锡进在文中呼吁爱国爱港的广大香港市民，不要惧怕“暴徒”，组织起来，多想一些在这个特殊时期既有利与“暴徒”们坚决斗争、又能保障个人安全的办法。“14亿人民和强大的国家机器就在大家的身边，那群暴徒们处在最后的挣扎中，我们凭什么怕他们，应该是那些捂著脸虚张声势的家伙怕我们才对”。