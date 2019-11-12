崔永元微妙露面 曾传只能在家看祖国

因揭露陕西千亿矿权案在最高人民法院“卷宗神秘失踪”，而备受外界关注的央视前主持人崔永元，有传他不仅被限制出境，还遭到软禁已逾半年。不过，他近日在中国传媒大学65周年校庆日突然现身。

广告 继续浏览后续

据香港01报道说，最高法卷宗丢失案屡传遭软禁，崔永元突现身中国传媒大学校庆。

报道说，11月10日，内地有多名网民晒出与央视前主持人崔永元的合照。有网友附文称，“刚和家人准备出门吃面，在大门口和崔老师走了个对面，感觉崔老师有点憔悴，犀利的目光。”照片中久未露面的崔永元戴着帽子，穿着蓝色羽绒服，面带微笑合影。

11月7日，多名网友在微博发帖转载据指是崔永元的微信帖文称：“现在是11月了。从三月开始的失去部分人身自由至今未解套。去日本看病不行，去英国开学术会不行、去某国看女儿不行……只能在家看祖国。也不那么生气了，也不那么着急了……思来想去，内心还是个奴才构造”。

报道称，不过，崔永元这两天出席他多年前发起组织的口述历史活动时“真人现身”，一篇博文写着，“2019年11月4日至10日，第五届‘口述历史国际周’于中国传媒大学如期举行。作为国际周的特别版块，口述历史之夜2019•中国口述历史国际周特别发布会于11月8日晚进行。”

据该报道说，2018年年底，崔永元突然曝光中国最高法院内遗失卷宗，并称最高法领导明目张胆干预司法，王林清也公开指证存在枉法行为。在舆论压力下，中共中央政法委介入调查，但最后调查结论是王林清“监守自盗”。

报道说，2019年5月10日，崔永元在社交平台微博上发布声明称，“做为一个从业多年的新闻工作者，做为一名高校教师，坚决拥护、认可中央调查组调查结论；反思个人在此事件上的作法，在任何时候都不能轻信未经仔细证实的资料。对此我很后悔，真诚道歉，并愿意承担一切责任；以健康的身体和心态，全力以赴投入教学研究、学科建设，在做学问、做人、培养学生方面，投入更多精力，争取取得成就。谢谢网友们的支持，让我们在爱国敬业、遵规守法的道路上，不忘初心，多多奉献。”

