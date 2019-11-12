开枪 惊骇港警指挥官下令直接打头

香港今天继续出现反送中抗议示威。今早约10时49分，防暴警向城大天桥施放多枚催泪弹。电视新闻显示港警一名现场指挥官下令对藏匿于雨伞后伸头者射击爆头。据明报报道，对于早上有防暴警指挥官被指下指令向示威者头部开枪一事，行动部警司方志坚下午在警方例行记者会表示，最近数天流传的视频太多，他未看过相关片段，只强调警方的武力使用原则永远不变。

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据明报今天报道说，11月12日城大冲突警指挥官指令开枪打头，警方指：武力使用原则永远不变。

消息称今早约10时49分，防暴警向城大天桥施放多枚催泪弹。

对于早上有防暴警指挥官被指下指令向示威者头部开枪一事，行动部警司方志坚下午在警方例行记者会表示，最近数天流传的视频太多，他未看过相关片段，只强调警方的武力使用原则永远不变。

该报道说，昨日（11日）本港多区有示威者堵路、纵火及掷物等，防暴警分别进入中大及理大，并发射催泪弹、布袋弹及橡胶弹，是反修例运动以来首度在大学校园内发射这些武器。网民今早（12日）再度发起“大三罢”，防暴警再次于多间大专院校与示威者对峙。

明报根据Now新闻台拍摄的片段，今早约8时08分，警方与天桥卡的示威者对峙期间，在地面的防暴警指挥官曾开咪向在场警员下指令：“佢突个头出嚟，打头呀”，一名防暴警随即向天桥发射一发疑为橡胶弹，击落桥上一把雨伞。

明报说该报正向警方了解事件。

消息说，今早防暴警施放催泪弹时，同学A（化名）称当时在桥上，他听不到警员说瞄准头射，但认为警也只可打头，因为示威者在桥上躲在伞阵后，只会“伸个头出来”。而防暴警发射橡胶子弹时，有橡胶子弹刷过伞阵，落在同学A的左胸，他表示伤势不重。

报道引述香港城市大学学生媒体“城市广播”今晨表示，早上近7时半，大批防暴警于歌和老街一带发射催泪弹，及后向城大宿舍发射超过5枚催泪弹，又多次进入城大校园范围。警方称，自早上7时起，有激进示威者聚集于通往城大宿舍的行人天桥，从高处向地面投掷砖头等硬物；亦有激进示威者在歌和老街与达之路交界，以砖头、木板及铁栏等杂物堵塞多条行车线。警方在附近一带驱散，其间施放多枚催泪烟。