北京惊曝医现鼠疫病人 网上疯传官方谨慎

中国社交媒体今日广传北京朝阳医院爆发鼠疫，两名来自内蒙古的病人今日确诊，医院的急症已经暂停。北京及内蒙古卫生部门深夜发稿证实事件，并指病人已“得到妥善救治”。苹果日报说，鼠疫是内地官方要通报的传染病，鼠疫杆菌借鼠蚤传播，历史上曾多次爆发疫情，导致数以千万人计死亡，中共建政前亦曾多次爆发，病死率极高。

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据苹果日报今天报道说，北京爆鼠疫，朝阳医院2病人确诊，医护人员不知情，指领导没跟我们说。

该报道称，中国内地社交媒体今日广传北京朝阳医院爆发鼠疫，两名来自内蒙古的病人今日确诊，医院的急症已经暂停。北京及内蒙古卫生部门深夜发稿证实事件，并指病人已“得到妥善救治”。《苹果》记者致电该院，护士称急诊、门诊都正常开门，至于鼠疫消息，她说不清楚，声称“领导没跟我们说这事”。

据北京与内蒙古卫生部门晚上发稿，称两名患鼠疫的病人来自内蒙古锡林郭勒盟苏尼特左旗，经过专家会诊，已确诊为肺鼠疫。目前，两人已在北京市朝阳区“相关医疗机构”妥善救治。

苹果日报说，网上广传，两名病人在本月4日入住朝阳医院的负压病房，医护人员将两人的检验样本，送到中国疾控中心检测，今日中午确诊为肺鼠疫。此外，网上消息指，北京市政府与北京市衞健委没有即时公布消息，只要求市内所有医疗机构开发烧门诊，重点抽查病人，如果在本月3日至5日曾到朝阳医院急诊科求医，同时出现发烧、淋巴结肿大、咳嗽等症状者，要即时隔离、抽取样本，并向当局上报。同时，如果有病人来自内蒙古，或在过去10日曾到内蒙旅游，且出现症状，亦要上报。

报道称，《苹果》记者致电北京朝阳医院，接听的护士说急诊门诊正常开门，对于网传发现鼠疫病人消息，她说不清楚，“领导没跟我们说这事”。内地经济观察网则引述朝阳医院负责人称：“没有必要恐慌，一切尽在掌控中。”并强调两名病人都已经转院，至于两人是否有生命危险，这名负责人则表示要等官方通报。

该报道说，鼠疫是中国官方要通报的传染病，鼠疫杆菌借鼠蚤传播，历史上曾多次爆发疫情，导致数以千万人计死亡，中共建政前亦曾多次爆发，病死率极高。