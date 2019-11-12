惊曝非洲猪瘟疑反扑 官方未报

中国官方媒体财新网报道，今年夏天江苏省北部疑似出现第二波非洲猪瘟疫情，传播范围更广。媒体警告，中国当前缺猪，官方大力鼓励猪农复养，隐匿疫情的情况可能因此变得更复杂。

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据中央社今天报道说，中国疑再现非洲猪瘟疫情，但官方无通报纪录。据财新网11日刊出长篇调查报道，今年6月底之后，江苏、山东等此前爆发过疫情的局部地区，再次爆发新一轮疑似非洲猪瘟疫情，出现大规模的生猪死亡和恐慌性抛售现象。

但是在中国农业农村部官网上，却没有相关的疫情通报。官网上今年以来江苏省唯一的疫情消息，是1月14日发生在江苏省宿迁市泗阳县非洲猪瘟疫情。整个中国有纪录的最新非洲猪瘟疫情，是8月7日在湖北省洪湖市通报的，距今已3个多月。

根据此报道，江苏连云港市的猪农孙培后管理的两个猪场、800头猪，7月中旬开始出现异常的大量死亡，一个月后只剩40多头生猪，症状与非洲猪瘟相似：不吃食物、不动，身上出现红色斑点，各种药物无效。

该报道说，这并非特例，同样在连云港市，有个村子从6月底开始，一个月间，全村近1000头生猪全军覆没，为此镇里还买了几万元的石灰用作掩埋时的消毒。

一名行业分析师说，今年7至8月，第二波疑似非洲猪瘟疫情在苏北的徐州、宿迁、连云港、淮安、秦州等地先后爆发，且此轮疫情传播范围更广，几千头母猪以下的中小型养殖场受影响较为严重。

据该报道指出，今夏再次出现疑似非洲猪瘟疫情的原因，据推测包括：去年扑杀的猪只埋在地下，下雨之后地下水返上来，病毒便传播开来；蚊虫叮咬猪只，传播病毒。

此外，中国目前还没有非洲猪瘟疫苗，但企业等不及，“地下疫苗”已被大量使用。

该报道引述江苏兽医学专家称，6至7月份，有大型猪企开始使用这些地下疫苗，接种了上百万头生猪，在非洲猪瘟病毒核酸检测为阴性的猪场，疫苗至少能达到70%的保护率，但是疫苗本身安全性很低，可以直接引起猪只死亡、母猪流产；而在非洲猪瘟病毒核酸检测呈阳性的猪场，疫苗致死率极高，几乎全军覆没。

广东省一名农畜系统专家说，打完这些地下疫苗之后结果差异很大，有的有效，有的损失惨重，“现在情况很乱”。

据中央社说，中国10月的消费者物价指数（CPI）年增率高达3.8%，创下逾7年新高，其中，猪肉价格上涨对CPI产生约2.43个百分点的影响，占比超过6成。为平抑猪价，尽快恢复生猪产能成为中国官员的政绩目标。但是，非洲猪瘟不但没有根除，还可能再度流行，为复养带来变量，也可能让疫情通报面临更多压力。

