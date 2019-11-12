有北京撑腰 林郑敢强硬 或不选区议会

香港昨天再传警方实弹射击示威者。多位台湾学者今天分析，香港特首林郑月娥赴上海会见中共总书记习近平后，取得政治授权，未来只会更加强硬，区议会选举取消可能性大增。

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据中央社今天引述学者指：林郑月娥获授权将更强硬 区议会选举可能取消。台湾两岸政策协会今天12日举办座谈会，多位学者分析，随着香港特首林郑月娥取得北京政治授权，处理反送中抗争将更强硬。

香港多地11日再出现“反送中”示威致交通瘫痪、数十人受伤，港警更以实弹射击示威者，导致一人命危。林郑月娥昨晚强硬指出，肆意破坏香港的“暴徒”是不会得逞的，一定争取不到所谓的政治诉求。

该报道说，台湾两岸政策协会上午举办“近期两岸议题与总统大选投票意向民调”座谈会。台湾师范大学政治学系教授范世平回应提问表示，林郑月娥日前先后到上海、北京，会见习近平与中共中央政治局常委韩正，中共更罕见地将会谈内容公诸官媒，给了林郑很大的信心。据他认为，林郑月娥昨天的谈话显示，获得北京当局授权后，未来“只会硬，不会软”，也非常有可能取消区议会选举。这将使香港情势更加危及，因为双方都没退路，对立只会更加尖锐，倘若民众诉求长期未获回应，出现进一步武装冲突，中共便会发动戒严镇压。

报道称，近日前往香港田野调查的两岸政策协会研究员张宇韶则认为，过去一段时间，在香港经济发展较好的地区，示威能量渐渐下滑，但在沙田、元朗、屯门、新界等，经济相对落后、区议员相对年轻的地区，社会能量依然存在。他表示，只要有突发事件，示威随时都会卷土重来，就像昨天的情景。而导致突发事件激化示威者的主因，仍是林郑月娥与港警的反应与态度。

报道称，据张宇韶分析，反送中抗争持续至今，外界普遍认为，泛民派在这次区议员选举席次上会有斩获，且区议员在地方事务拥有部分权力，将对反送中抗争形成优势。在上述状况下，港府延期、取消区议会选举确实有可能。

台湾国际法学会副秘书长林廷辉进一步指出，由于区议员是香港特首选举人团的当然成员，倘若这次选举无限期延期，势必影响2022年的特首选举，抗争恐怕没有结束时间点。林廷辉认为，从一连串事件看得出来，北京开始紧缩对港容忍政策，试图将已故领导人邓小平提出的“一国两制”转变为“一国一制”，但为避免直接违背邓小平论述，且师出有名，必须透过激化事件，来换取正当性。