李克强国务院打贪新动向:红顶中介

中国国务院今年9月对16个省市的政府单位开展实地督查，发现部分机构未落实深化“放管服”(简政放权、放管结合、优化服务)改革、优化营商环境政策，仍然存在“红顶中介”（打着政府旗号滥收费）、“红顶协会”垄断经营、违规收费，以及任性用权、违规设置门槛、限制公平竞争等现象。据国务院指出，已对有关单位采取整改措施，并对涉及失职渎职、失察失管的相关责任单位和责任人予以问责。

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据东网今天报道说，中国国务院对16省市实地督查，发现“红顶中介”问题。

消息说，国务院第二督查组在山西省督查发现，山西省药师协会利用承接有关部门下放的执业药师继续教育管理职责机会，自行出台《山西省执业药师继续教育管理办法（试行）》，超出协会业务范围，违规开展并垄断全省执业药师继续教育施教工作，巧立名目收费敛财。

该协会于2016年6月至今年6月，共收取执业药师继续教育培训费1848万元（人民币‧下同，约2102万港元）、会议费等149万元（约169万港元）、工本费42万元。同时，该协会未落实执业药师继续教育学时学分有关规定，实际执行中远低于相应标准，并用买杂志代替学分等手法弄虚作假。而山西省药品监督管理局未履行执业药师管理、执业药师注册管理等法定职责，未对协会进行有效指导管理，形成监管真空。

另国务院第四督查组在辽宁省督查发现，鞍山市房地产交易中心将房产交易网签业务办理权限授予其实际控制的鞍山市大程房地产评估有限公司，将网签系统密钥交由该公司管理，令该公司具有鞍山市唯一办理网签业务资格，独家垄断网签业务。

该报道称，据查鞍山市大程房地产评估有限公司前身是1998年成立的鞍山市房地产估价管理所，隶属于鞍山市房产局下属事业单位鞍山市房地产交易中心，2003年6月进行脱钩改制，国有股份占33%，原鞍山市房地产估价管理所4名职工股份占67%。鞍山市房地产交易中心参与管理该公司的资金、帐目等内部事务。