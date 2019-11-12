河北低资买下英国钢铁公司

中国河北敬业集团透露已达成一项收购英国钢铁的初步协议。购并协议承诺在未来10年投资12亿英镑，挽救数千个工作岗位。据敬业集团董事长李赶坡称，目标是要打造一个世界一流的集团。河北敬业据称是以7000万英镑价格购下英国钢铁公司的。

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据路透社消息说，中国河北敬业集团达成收购英国钢铁的初步协议。该报道说，在英国为12月12日选举新政府做准备之际，此项协议具有重要的政治意义。英格兰南北差距扩大，英国钢铁所在的北部地区欠缺机会，已成为一项选举议题。

该交易尚未最终敲定，但英国商务大臣利德索姆(Andrea Leadsom)在一段视频中表示，她对交易达成感到乐观。而敬业集团董事长李赶坡称，目标是要打造一个世界一流的集团。李赶坡称，“我们相信，这次合并将打造出一个强大的、可以盈利的和可持续的企业，在生产世界需要的创新高质钢铁产品的同时，保证数以千计个就业岗位的长远未来，”他在一份声明中称。

据该报道说，这笔交易的价值未披露。BBC稍早报导称交易即将达成，并且给出的数字是7,000万英镑(9,000万美元)。接近谈判的消息人士称，交易价值可能接近5,000万英镑。

英国钢铁如果倒闭，将影响斯肯索普市(Scunthorpe)5,000个就业岗位，以及供应链上另外20,000个就业岗位。

报道称，收购英国钢铁后，敬业集团可以进入欧洲大型基础设施市场。但其可能面临挑战，因欧洲钢铁业面临需求疲软、能源和劳动力成本高涨以及严格的环境标准等问题。