港警首冲校园 中大校长段崇智中催泪弹

继香港市民11日号召“三罢”（罢工、罢市、罢课）及“黎明行动”后，今（12）日也有网友发起“破晓行动”，又造成港警与黑衣人在中文大学的冲突，期间警方更朝校内发射多枚催泪弹，最后该校两名副校长均在中午12时许到场了解状况。不过中大新闻与传播学系客席讲师梁启智在网上发文表示，段祟智校长中了催泪弹，现已撤离，正前往警署救学生。一直到了晚间8时许，中大有记者的腹部中橡胶弹，现场急救员协助治理。

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据东森新闻今天报道说，中大校长段崇智中“催泪弹”！警民不断对峙，现场记者也中橡胶弹。

继香港市民11日号召“三罢”（罢工、罢市、罢课）及“黎明行动”后，今（12）日也有网友发起“破晓行动”，又造成港警与黑衣人在中文大学的冲突，期间警方更朝校内发射多枚催泪弹，最后该校两名副校长均在中午12时许到场了解状况。不过，晚间7时20分左右，中大学生要护送校长段崇智离开二号桥，让他去警署了解被捕学生的状况，但过了10分钟，防暴警施放多枚催泪弹，并警告段崇智马上离开。

该报道综合港媒消息，香港中文大学上午就有警民冲突，校长段祟智于晚间5时20分左右抵达“二号桥”并与警方谈判。不过，学生却不满指出，要校长请警察完全撤出校园范围，再让校长到警署拯救被捕同学。若警察迟迟不撤出校园范围，不排除有进一步行动升级，时间是今晚9时。

晚间7时20分左右，中大学生要护送校长段崇智离开二号桥，让他去警署了解被捕学生的状况；但过了10分钟，防暴警再次施放多枚催泪弹，并警告段崇智现在不是谈判的时刻，要求他马上离开。随后，示威学生就往警方防线投掷汽油弹，防暴警也不断以催泪弹回击。

据该报道说，不过，中大新闻与传播学系客席讲师梁启智在网上发文表示，段祟智校长中了催泪弹，现已撤离，正前往警署救学生。一直到了晚间8时许，中大有记者的腹部中橡胶弹，现场急救员协助治理。

网友呼吁延续11日的堵路行动，于12日清晨又发起“破晓行动”，堵塞各区主要道路，却又造成黑衣人与警方在中文大学对峙。不过，中午12时许该校两名副校长均到场了解状况，还被现场的人质问中大所属范围等问题。

该消息说，副校吴基培表示，将会向有关方面反映问题，会厘清中大范围后，再与学生沟通。吴树培则指，会尽量保护学生，确保学生权利受到保障，并会看清桥面划位范围再通知他们，若有跟进程度也会告之学生。

该报道说，港警下午攻入香港中文大学校园，不断施放催泪弹及橡胶子弹，逮捕至少4名示威者，场面混乱。

中文大学校园12日一早发生防暴警与示威者对峙，约早上7点半时突然出现一批学生，除了在校内架设路障，破坏运动仓库门锁，将运动场裁判架、弓箭架及足球龙门架推出环回东路，还有人手持弓箭、标枪严阵以待。

现场气氛剑拔弩张，不久后，20名防暴警突然推进防线至校内6号网球场，一路拆除路障，双方相隔仅剩60公尺，期间未见校内保安现身，但不断有学生加入示威行列，并利用围栏、路牌及垃圾桶堵塞道路。

中午，中大副校长及教职员到现场与示威学生见面，表示经与警方沟通后，希望清除路障。但学生质疑，港警12日凌晨闯入中大校园内的二号桥边界，却不见校方保安阻止，防暴警应先撤出校园。

下午3点，校方代表再向警方沟通，随后告诉学生，双方互信程度低，希望双方能各退一步，若学生留在原地不动，警方愿意后退防线。

沟通后，警方稍稍后退防线，但学生推动垃圾子母车等杂物稍稍推进。警方随即举橙旗突袭，向校园施放催泪烟，并突破示威者防线，逮捕4名示威者，现场一片混乱，还有示威者遭警方拖行。

示威者不满，以大量砖头、汽油弹还击，路边一辆私家车遭波及焚毁。警方不甘示弱，向崇基网球场一连发射10发催泪弹、橡胶子弹，现场一片混乱。过程中，有2名警员被镪水弹（腐蚀性液体）击中脚，还有2名记者挂彩；一人被砖头击中，另一人被警方弹头擦伤。

下午4点半，中大示威者将2辆校园巴士推倒路中，作为路障。之后，示威者将一辆中大校巴推向燃烧中的杂物，车头着火。中大傍晚宣布，校园多处设施严重损会，加上附近道路多处堵塞，决定13日停课。