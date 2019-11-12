特朗普今晚贸易讲话为中美贸易如何划线 无人能乱猜

美国总统特朗普周二稍晚将在纽约经济俱乐部发表演说，鉴于特朗普立场与说法多变，各界保持谨慎态度，聚焦中美贸易谈判各方均防特朗普对美中第一阶段贸易协议提出任何新措词。有德国媒体透露，中美双方都累了，可能要结束贸易战，但也有分析显示怀疑。

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据路透社今天报道问，特朗普会取消对华加征关税吗？

中美经贸谈判的最新筹码是，美国总统特朗普是否会撤回对价值数千亿美元的中国输美商品加征关税的举措，以及何时撤回。特朗普政府从2018年7月开始，向进口自中国的工业零部件和科技产品加征关税。中国通过提高对美国农产品关税还以颜色之后，特朗普又以更多关税措施予以回击--许多关税已经付诸实施，有些则仍是威胁要实施。在这些关税举措阴影笼罩之下，到2019年底，中国绝大多数输美商品可能都会受到影响。

该报道说，随着中美两国谈判人员接近达成“第一阶段”贸易协议，外界对于至少部分关税会被取消的预期有所升温。

中国商务部和一名美国官员11月7日表示，双方同意若达成“第一阶段”贸易协议，将取消贸易战期间对彼此商品加征的关税。但在遭到政府内部对华鹰派的反对之后，特朗普称其尚未决定是否会这么做。

报道引据贸易专家称，最近加征的关税最可能被取消。美国定于12月15日对大约1,560亿美元中国输美商品加征15%关税，包括手机、笔记本电脑、玩具和服饰在内，称作“4B清单”。听取了贸易谈判简报的人士称，美国实际上已同意不会继续推进这一轮关税，将此作为中美第一阶段贸易协议的一部分。一位美国官员称，这些关税的命运将被视为协议文本最终谈判的一部分。