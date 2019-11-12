特朗普发表经贸演说自夸政绩 重申美中将达成贸易协议

美国总统特朗普周二在纽约经济俱乐部就经贸问题发表讲话。他宣称，在自己上任的三年中，美国国内经济的表现大大超过了他的预期。美国迎来了前所未有的经济繁荣。而就美中贸易谈判进程，特朗普则表示，距离与中国签署“第一阶段贸易协议”又近一步，但强调只会接受对美方有利的协议。

广告 继续浏览后续

特朗普在当天借助这个机会面对台下的美国经济、商业和政治精英发表了一个多小时的演讲。他在讲话中对自己上任近三年来，特别是在发展美国经济和复兴国内就业市场的成就加以赞扬。特朗普称，在他上任前依据国会预算办公室预计，到2019年美国创造的就业机会不会超过200万个。但在他政府治下实际却创造了近700万个就业。他夸耀称：“（在这一方面）我们超过预期三倍之多。”特朗普介绍称，美国的就业市场在近3年中出现了巨大的好转，有200万美国人从家庭走入职场，加入了劳工大军。美国的失业率也创下五十年来的最低点。有250万人脱离了贫困，有700万人成功摆脱了政府发放的食品补贴。

特朗普还称，美国股市在他任内的不断攀升也反映出商界对他领导的信任和期待。他说，过去一段时间来，美国股市三大指数都创出了历史最高点。美国的股市数据和经济数据之好都超出了预期。而美国经济的表现在西方领先的工业七国中也是最好的。他并强调，美国就业市场、美国股市和美国经济出现如此巨大变化的原因跟他推动的减税和能源松绑政策等是分不开的。特朗普认为，美国的贸易政策在经济复苏中发挥了重要的作用。特别当谈到与中国的贸易谈判进程时，他重申，美国接近与中国签署“第一阶段贸易协议”，并指只会接受对美国和美国工人好的协议。

就与中国的经贸纠纷，特朗普还形容中国是“骗子”，指自中国2001年加入世界贸易组织后，并未遵守入世承诺，还称“没有人比起中国更能控制或占美国便宜”。他说，“没有人比起中国更能欺骗别人”。特朗普也不忘批评参与贸易协议谈判的前任总统放任他国操纵贸易关系。对此，他则强调，自担任总统后，改变了前任总统对伤害美国经济的国家不作为的态度，对给美国设立过高的贸易壁垒的国家针锋相对。特朗普说，他领导的美国政府对欧盟、中国、韩国等采取的关税政策受到明显的成效，改善美国经济的发展环境。

特朗普在演说中还再次批评美联储的利率政策。他指，美国的竞争国家公开减息，当他们偿还贷款时，实际是获得报酬，即是负利率。特朗普又称，希望得到那种收入，但美联储不让他们这样做。