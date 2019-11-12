美国又有议员批香港是"新柏林"

美国政界继续有知名人物，将香港问题与柏林墙倒塌相提并论。继有国会众议员李宾斯基称香港是新的柏林以后，参议院外交委员会成员，共和党籍联邦参议员泰德·克鲁兹，星期日也在达拉斯晨报发表题为 “香港是新柏林”的文章。

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据美国之音今天报道说，又有美国著名政治人物称香港是“新柏林”。共和党籍联邦参议员泰德·克鲁兹（Ted Cruz），星期日也在达拉斯晨报发表题为 “香港是新柏林”的文章。

该报道说，10月份刚刚访问香港的克鲁兹写道：“纵观历史，各种肤色和信仰的人民，都在寻求逃离共产主义的魔爪。独裁暴君们对此是知道的，这就是为什么要修建柏林墙，不是拒民于外，而是锁民于内。柏林墙存在期间，东德的苏联共产政权囚禁和杀害了成千上万渴望自由的人民。”

据克鲁兹试图将香港抗争同柏林墙倒塌的动因进行对比，他写道：“在中共暴君统治下求自由，是香港异议人士们的战斗呐喊。他们一直在挥舞是什么？那是美国的国旗；他们一直高唱的是什么？那是美国的国歌。” 克鲁兹称，这就是“光明和真理”。

报道称，克鲁兹描绘了柏林墙，从中人们似乎可以看到如今香港的影子。不过，他在文章中重点将中共对香港的统治和影响，与共产政权对整个西方的威胁联系起来，从这一点来看，将如今的香港和30年前的柏林联系起来似乎有道理。

他写道：“布满涂鸦的混凝土高墙在东德被推倒了，不过，各种现代的柏林墙依然还在。暴君们还在全世界压迫数十亿人民，特别是在中国。中共继续侵蚀香港的自治权，摧毁那里的民主惯例。争取自由的事业从来没有如此的伟大。今天的香港就是新柏林。中国正在地缘政治上构成对美国及其盟国最大的长期威胁。”

报道指出，将香港作为现代柏林墙，人们自然还想到包裹中国的长城防火墙。克鲁兹谈到香港柏林墙寓意的同时，也提到虚拟世界里中共防火墙。他写道：“同前苏联集团内民众的遭遇一样，中共例行地对其民众进行言论审查和监视，犯下侵犯和践踏人权的暴行。”

克鲁兹参议员在文章中也谈到弘扬真理的重要性，他写道：“美国并没有用炸弹将柏林墙夷为平地，或者派遣坦克将柏林墙推倒。柏林墙是有实力的和平的力量推倒的，这就是重建美军，推动导弹防御技术，让苏联经济破产，以及在‘罪恶帝国’面前，弘扬真理的声音。”