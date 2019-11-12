【视频报道】王岐山巴黎谈和平:情感宣泄不解决问题 转嫁矛盾行不通

11月12日，第二届巴黎和平论坛在阴雨天里开幕。本次论坛开门见山表明：“我们这个世界前进的方向不对路”。如同法国总统马克龙所说：“一战后我们没能让和平长留，柏林墙倒了我们以为民主会遍地盛行...但我们又错了”。在新的挑战下，没有国家能独自幸存。新任欧委会主席冯德莱恩和中国国家副主席王岐山就此也在开幕式上发表了看法。点击以下视频，回顾现场。

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（本文为以上视频内容节选及视频中并未包含的部分致辞）

冯德莱恩：“铁幕倒下了30年，自从华沙团结，布拉格天鹅绒革命，自从维尔纽斯到里加再到塔林的人潮汹涌，已经过去了30年。本周我们也在纪念兄弟般互相残杀性质的一战的结束。历史要我们永远记住，人类是如何完全可以做出最糟糕的事...要想和解，就要先使欧洲从内部强大。要面对当今种种问题挑战，欧洲需要强大机构和更高效的多边合作...柏林墙倒塌30周年，这已经不是第一次欧洲面临压力，30年前人们站在一起，才有了团结的欧洲。如今，也只有团结，才能抗衡腐败与恐怖主义...欧盟的理念是：让分裂者和解。已有的（区域势力）独自走向新的道路，新的势力涌现，重新涌现，变得更强。作为新的欧委会主席，我想要欧委会成为真正的地缘政治性的机构，我想要一个更加放眼外部的欧盟，一个在世界上团结捍卫欧洲价值观的欧盟，负起责任，也要求合作伙伴对法制，人权的尊重负责。欧盟需要发展共同战略文化...在新的长期计划中，我希望欧洲外部活动预算在现有基础上增加30%”。

马克龙：“...一战之后我们没能让和平长存，没找到正确的国际合作方式。柏林墙倒了，我们以为民主会盛行，到处人们拥抱幸福，但我们又错了。历史的教训就是，我们永远不知道未来会不会真的像前景展望给我们呈现的那样，很有可能因我们本身的懒惰或错误等而变质；近几年来我们充分看到了那些让我们可能前功尽弃的转折和新威胁。但反过来说，哪怕预期不好，说不定我们就会找到最佳方案...我相信我们正在经历前所未有的危机，说是前所未有，是因为这次危机并非出现在某一场世界大战之后，而是源于现行体系的内源问题和全新挑战。70年来的体制让人们获益，但近期滋生了新的不平等，让民主受到威胁，让一些甚至是现行国际体系奠定元老级别的国家出现了单边主义。新三大问题：如何用一个地球养活所有人，数字科技的进步导致的工作和人际关系的变革，以及气候变暖。加上已经存在的挑战，社会便面临撕裂。面对挑战，唯有合作”。

王岐山：“人类走到了十字路口，面对问题大家关心中国怎么看，怎么办...故事是历史的反映，逻辑是历史的抽象，故事胜于逻辑...1978年中国实行改革开放...对比西方我们看到了差距，一些人甚至极端地讨论，西方的月亮，真的比中国圆吗？...从没吃过没见过没干过，到见过没吃过没干过，再到吃过见过干过...中国首先是做好自己的事，正全力以赴在2020年实现农村贫困人口全部脱贫...一个国家的历史文化是其道路选择的源头活水...当前单边主义，保护主义，民粹主义蔓延...用情感的宣泄代替理性的思考和行动, 无助于问题的解决。单打独斗行不通，转嫁矛盾不可取，携手应对才是唯一正确的选择...中国推动构建‘一带一路’，举办进口博览会，缩减投资准入负面清单，改造营商环境，让世界共享中国发展的机遇”。

和去年一样，今年的巴黎和平论坛在收到的720个方案中选出了115个致力于区域或世界和平的治理方案进行展览评估，领域涉及政策制定、环境、气候、城市建设、教育、文化、民主理念与人权实践等，其中非政府组织方案共38个，国际组织27个，国家官方11个；有关亚洲的治理方案共13个入围，来自中国的和平方案约5个。论坛方将在评估后选出10个方案进行年度伴随培养。我们将在明天的后续报道中详细介绍。