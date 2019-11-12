资深港评忧北京挺硬或在港制造小"六四"

香港反送中怒潮越演越烈，中共当局强硬应对，在京官与内地舆论充份肯定及支持下，香港警察继续放任前线防暴警滥暴，甚至开枪射击示威者。资深时事评论员刘锐绍担心，北京合理化港警暴力，令局势持续恶化，最终或会在香港制造一场“小六四”，对参与这场运动的年轻人或大学生来说，结局或非常悲惨，用佛家用语，甚至是一个“劫”。刘锐绍又指但绝非没有出路。刘锐绍说若将香港抗争运动放在中国的民主运动框架思考，一切变化皆有可能发生。

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据苹果日报今天报道说，北京强硬应对港示威，刘锐绍指或在港制造一场“小六四”。

据刘锐绍表示，港警逐步将武力程度升级，近日甚至毫无节制下使用实弹射击示威者，这一切其实有迹可寻，其中一个主要原因相信是得到来自北京、如同免死金牌般的支持有关。刘锐绍特别指出，香港警察在9月30日被揭发修改内部指引，放宽前线警员使用实弹枪械的限制，翌日“10.1”的警民冲突，港警便先后发射6发实弹，其中一枪更在荃湾，以约半米距离，打中18岁青年曾志健。

报道引述刘锐绍谓，北京自反送中运动爆发后，在舆论上高调支持香港警察，包括10月1日高调邀请包括“光头警长”刘泽基等10名警察到北京参与中共建政70年庆祝活动，礼待程度甚至比林郑更高。另外，主管港澳事务的国务院副总理韩正，早前更将香港警察与特区政府并列，并表示充份肯定香港警队克尽职守的表现。而公安部长赵克志，更兼任中共港澳小组副组长一职，均可见北京对香港警政的重视。

该报道说，曾亲身经历香港六七左派暴动、北京八九天安门事件的刘锐绍认为，现时内地舆论对香港警察止暴制乱的高度肯定，如同当年六四屠城前夕，北京媒体支持中共以武力清场一样，非常危险。刘锐绍说：“中国政治毛病，就系经常将啲问题无限扩大化，就好似今次反送中运动，发展到今日，已经变成针对香港市民，同埋将警暴合理化。”他担心，若事势持续发展下去，双方暴力升级，北京或会在香港制造一场“小六四”。

据刘锐绍又提及，香港1967年左派暴动，当年港英政府进行强力镇压，令左派示威者转而采取星火燎原策略，以“飞行集会”，将抗争活动扩散至港九不同地方。而政府纵容警队枉法，滥权、滥暴、滥捕“三滥”，不断令局势升级，导致暴动持续8个月。今天的局面，和当年有点相似，香港政府仍崇拜暴力，但林郑却控制不了警队。

刘锐绍慨叹，林郑政府没有吸取当年左派暴动的经验，令局势不断升温，矛盾由警察与示威者冲突，扩大至香港政府与所有市民冲突。目前，港府应该做的，是多管齐下纾解民怨及民愤，例如就多宗悬案，包括科大学生周梓乐坠楼死亡事件、8.31太子站疑似打死人事件，以及7.21元朗白衣人恐袭事件等，成立个别独立调查委员会。

该报道指出，至于北京为何明知可能“揽炒”，但以强硬手段处理香港问题？刘锐绍相信，北京其实一直将香港问题视作处理美国问题的一部份，由于最近一轮中美贸易谈判出现转机，北京自以为只要向美国“让利”，就减低对方打香港牌的机会。

事实上，自美国众议院自上月通过《香港人权与民主法案》后，一切恍如划上休止符，美国当局没有再高调就香港问题发声。而美国不少与中国有生意往来的商界人士，亦对公开支持香港而跟中国对着干有所保留。北京因而认为有关策略有效，所以趁机加速逼迫香港就23条立法，以及支持警暴平乱。

报道称，但刘锐绍认为，北京这种做法相当愚蠢，“只要美国将北京送上的这些利益消化过后，又会再以香港问题来要胁中国拿着数”，结果就是形成一个恶性循环，最终损失的还是中国自己。

另一个北京拒绝让步的原因，刘锐绍相信，是北京太有自信，认为可以驾驭港人的反抗程度，抗争运动不可能长期撑下去，北京明显地并未有将正在参与抗争的后生仔放在眼内。他坦言，事态发展下去，对参与这场运动的年轻人以及大学生来说，结局有可能是悲惨，甚至对香港来说是一场“劫”，但绝非没有出路，还有机会“破劫”，却是荆棘满途。

据刘锐绍表示，香港人不要对美国的制裁寄予过多的希望，即使抗争一时间被暴力压下来，只要保存实力，也有可能在下次有更大的反弹。而他相信，中国内地经济爆破风险越来越大，随时“后栏起火”，由经济问题而演变成政治问题。而到2022年中共二十大前，内部权力斗争应该会异常激烈。若将香港抗争运动放在中国的民主运动框架思考，一切变化皆有可能发生。