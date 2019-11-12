香港血腥夜晚 中大一学生头部中弹生死不明

香港今（ 12 ）日香港中文大学再爆发冲突！防暴警察不断对二号桥周边学生发射催泪弹及橡胶子弹，多名学生及示威者受伤，更有学生头部中弹倒地，疑似失去意识。

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据雅虎新闻今天报道，反送中再爆冲突！防暴警冲入中大，学生头中弹倒地无意识。

雅虎网页刊有学生疑似头部中弹无意识翻摄自香港电台检视相片。

该报道说，今（ 12 ）日香港中文大学再爆发冲突！防暴警察不断对二号桥周边学生发射催泪弹及橡胶子弹，多名学生及示威者受伤，更有学生头部中弹倒地，疑似失去意识。香港网友持续发动“大三罢”，而示威者与中文大学学生也在今日发起“#突袭二号桥行动”，在中大二号桥设置路障阻塞交通。在下午三点半左右，港警几次向中大施放催泪弹、并突破二号桥进入校园逮捕多名示威者。

报道称，原先港警与中大似乎还有协商的可能，表示只要示威者不进攻，就愿意后退回二号桥、只留下少许警察在原地待命。有媒体指出是示威者不愿接受条件，但也有现场人士表示，警察一边说愿意退守、结果没几分钟又开始催泪弹狂轰，“根本就没有要谈判的意思！”

该报道说，新一轮的冲突在晚上七时半后发生，中大校长段崇智当时正前往二号桥，计划与警方作进一步的商讨。但港警方指出，现时不是谈判的时候，段崇智无法控制身后的人，要求他离开，并即时发放多枚催泪弹，此时段崇智距离不到 50 公尺，他也在其他职员护送下离开，随后有示威者架设防线，阻止防暴警推进，有人向警投掷汽油弹还击，双方仍在对峙，现场一片混乱。

此前有消息指中大校长段崇智遭到催泪弹袭击。