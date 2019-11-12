香港警民暴力升级 欧盟呼吁各方保持克制 促请全面调查暴力

自布鲁塞尔方面消息，欧盟委员会外交及安全问题发言人就香港近日来警民暴力加剧的事件在周二发表声明，呼吁各方保持克制，并强调目前最重要的是停止暴力现象的继续发生。

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欧盟外交与安全事务高级代表莫盖里尼的发言人柯契姜琪克（Maja Kocijancic）在声明中强调，“关键的是各方应保持克制”。她说，“香港当下局势给市民生活和生存需要造成的深远影响，致使对骚乱寻求一个具有可信度和迅速的解决方案尤为紧迫”。她还表示，欧盟促请全面调查暴力、武力的使用及示威原因，相信有助于缓紧张形势。欧盟指出，重视香港在“一国两制”框架内的高度自治，政策关系上有别于中国大陆。

此外，欧盟委员会的官方Instagram在当天还宣布了，中欧就保护对方地理标识的谈判达成共识，中方承诺将保护在中国境内100个欧洲的地理标识，欧盟会在其管辖范围内保护100个中国的地理标识。欧盟委员会的相关消息指出，欧盟是中国最大的贸易伙伴，而中国则是欧盟第二大贸易伙伴。此次双方就保护地理标识问题取得的成果是互利的，将帮助欧盟的农业和食品业，也会便利于中欧双方的消费者。

值得一提的是，不少来自欧洲各地的网民在新闻发布下，对欧盟委员会就香港局势近日发展沉默的态度提出批评和质疑。欧盟委员会社交媒体团队随后回应称，“亲爱的所有人，谢谢你们的评论。正如欧盟外交与安全政策高级代表莫盖里尼所说，香港发生的暴力升级和骚乱的继续进行令人深感忧虑。”他们称，“欧盟维持克制、缓和局势和对话是事态发展的唯一道路。包括香港人拥有的集会等基本自由必须继续得到维持，组织和平示威的可能同样也应得到保障”。

欧盟同时指出，“这些基本权利必须在和平中行使，任何暴力行为都是不能被接受的。与此同时，执法部门所采取的任何行动必须保持遵守严格的相应性。欧盟重申其与香港的紧密关系建立在’一国两制’原则之上，并对香港继续保持繁荣稳定存有重要利益。”该部门称，“欧盟非常看重香港的高度自治，其必须在基本法和国际承诺的基础上得到保存”。欧盟委员会称，“继续维持对人权和自由的尊重，及保持司法的独立性对于香港的发展来说仍至关重要”。