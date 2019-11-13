习近平在希腊推出“习4点” 加固一带一路桥头堡

中国国家主席习近平结束对希腊为期三天的访问。习近平此行的主要目的是加固北京“一带一路”计划在欧洲的战略桥头堡。

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据中国官媒新华社11月13日在总结习近平本次访希腊的文字中提到，希腊近10年来与中国关系日益密切，被视为中国“一带一路”战略中与欧洲国家合作最稳固的桥头堡。习近平与希腊总理米佐塔吉斯会谈时，提出四点建议：1，加强共建“一带一路”倡议，同希腊建设重要国际物流中转枢纽战略对接；2，扩大双向贸易和投资规模；3，深化人文交流；4，共同推动中欧关系发展。

这是习近平5年内第二次造访希腊。本次习近平访问希腊期间，中国与希腊签署了16项协议，内容涵盖农业、能源、航空、银行、引渡逃犯、广播电视、高等教育机构的合作…”。其中最重要的是为中远集团控制希腊比雷埃夫斯港排除障碍。该项目在希腊政权更替后，因舆论抨击政府出售国家主权而遇到障碍。

中国2009年在希腊债务危机时，曾经斥巨资购买希腊的垃圾国债，换取雅典在当年10月将比雷埃夫斯港的2号3号集装箱码头特许经营权交给中国国企中远集团，期限35年。

希腊债务危机几乎将整个欧元区拖入深渊，欧洲央行与国际货币基金组织向希腊提供金援的同时，为防止债务继续扩大，也要求雅典交出管控财务的主权，导致生活福利受损的希腊民众抗议声浪高涨，保守政府下台，激进左翼政府上台执政。北京当局抓住时机“烧冷灶”，将希腊纳入统战版图，取得成功。一个明显的例证便是在2017年6月，由于希腊的否决，欧盟首次未能在联合国发布声明批评中国的人权状况。希腊从此被法国舆论称为欧盟的“特洛伊木马”。

据中国官媒预报，习近平结束本次对希腊的三天访问后，将飞抵巴西，出席金砖国家第十一次峰会。