堵路第三天：冲突致交通几近停摆 港府被迫俨如停课 罢工罢市未见效

由网民发起的「周围塞」行动已进入第三天，堵路和交通设施受破坏的情况严重，以致火车、地下铁路观塘线和荃湾线以及八成三的巴士线服务要暂停，不少人上班上学大受影响，以致坚拒停课的教育局终于在接近上课时间宣布，由家长决定是否让子女上课，俨如停课，但遭教协会长冯伟华批评是「太迟兼缩骨(卸膊和行为闪缩的意思)」。

广告 继续浏览后续

网民由周一起发起「周围塞」行动，其中一个目标是配合网民发起的「三罢」(罢工、罢课、罢市)，但后者的号召在前两天效果甚微，直至警方昨(12日)晚强攻中文大学，激起部分市民不满，令全港多区发生示威或破坏活动，包括九龙的旺角和太子、港岛区的铜锣湾和中环，以致新界区的大埔和天水围等先后出现纵火、抛掷杂物堵路或架设路障的情况，警方其后分别在太子、将军澳、大埔等地方清场施放多轮催泪弹驱散群众，发生冲突，不少市民以雨伞、纸箱甚至床褥作防护。冲突在凌晨三时后逐渐平息。

发生冲突的地区，有商场和公共设施被破坏，当中，天水围警署被掷杂物和纵火，火势猛烈，并有浓烟冒出，警方施放多枚催泪弹驱散示威者，火警亦被扑灭。而已经关闭的九龙塘又一城商场，亦遭黑衣人入内破坏，中庭的巨型圣诞树遭汽油弹烧毁，玻璃围栏被敲碎；黑衣人其后更进入商场旁边的九龙塘站进行破坏，又向路轨投掷汽油弹。

及至今(13日)晨，香港铁路发现路轨和车站设施受损情况严重，宣布东铁线(即过往的火车线)今日全线暂停，地铁除机场快线外，其余各线晚上10时停止服务。但随着有响应「周围塞」行动的市民阻碍列车车门关闭，影响行车时间，地铁的观塘线全线其后亦暂停；至于港铁辖下的轻铁和西铁服务，部分路段亦不能通行。港铁发表声明，强烈谴责「暴徒」恶意破坏车站设施，导致服务严重延误，并危及铁路的安全营运。

此外，由于堵路，不少主要连接道路受阻，连接新界区的吐露港公路更须要封闭。受路面挤塞和部分巴士受破坏影响，全港五百多条巴士线最终只有88条能维持有限度服务。交通至此几近停摆。

在天水围居住的黄先生向本台表示，他原先乘坐的西铁服务停了，惟有等接驳的轻铁再转车，但上了轻铁又突然说服务暂停，他折腾了一个多小时仍在原区打转，惟有暂时放弃到荃湾上班的念头，回家休息。对于「被罢工」，他表示问题不大，并认为问题根源在政府身上。

不过，更多市民继续赶上班，以致交通转驳站大排长龙或塞满人，有人不满示威者所为，有乘客称，示威者不能为了争取未来而令他们现在不能生活。

因为市民上班受阻，不少公共服务亦受影响，医院、社会福利托管及银行均作出特别安排，银行公会更发出声明，指鉴于特殊交通情况，各区今日均有部分银行分行需要暂停营业，未能提供正常服务，希望市民谅解或使用网上服务。

到了上午七点半，教育局终于宣布，因交通严重受阻，「学生家长可视乎情况，决定子女是否上学」。一般中、小学校的上课时间由七时四十分至八时不等，教育局宣布时，学生已在路上，引致不少家长致电电台节目投诉。

周一已开始呼吁停课的香港教育专业人员协会会长冯伟华批评教育局的停课决定「太迟兼缩骨」，又批评行政长官林郑月娥以不愿跌入陷阱而拒绝停课是一个罔顾学生和家长安全的政治决定。

另外，各大学今天继续停课，是连续第三天停课。学术自由学者联盟成员陈竟明更表示，面对警务人员向大学发射多次催泪弹，呼吁各大学停课一星期，以保障人身安全和清理催泪弹留下的残余物。