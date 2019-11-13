库德洛：美中达成贸易协议前不会对关税措施进行调整

美国白宫经济顾问库德洛周二接受美国消费者新闻与商业频道（CNBC）采访时表示，在与中国达成贸易协议前, 美方不会调整对华关税措施。

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库德洛在接受CNBC访问时介绍称, 美中两国在知识产权盗窃、金融服务、货币稳定、大宗商品及农业等范畴的磋商, 都取得进展。特朗普总统另在当天于纽约经济俱乐部发表讲话时，对美中经贸关系的状况做出了新的评估。他还用“很快”来形容将与中国签署“第一阶段贸易协议”, 又强调只会接受对美国和美国工人有利的协议, 但并无透露具体相关协议细节; 同时表示如果未能达成协议, 会向进口中国商品大幅提高关税。

特朗普在讲话中谈到，回顾2016年他上任前的美中经贸关系，“那时候，中国很会操弄数字，在许多方面占了美国很多的便宜，盗窃美国的知识产权和就业机会，对美国全国各地实行商品倾销”。他说，尽管如此，美国之前的领导人们却无所作为，并称“这或许是因为他们不明白中国这些做法对美国经济会产生什么影响。”

但特朗普重申，不责怪中国。他说，“哪个国家不想占点便宜呢？”他只责怪他的前任总统们（的失策）。特朗普称，他的贸易政策其实很简单，就是你如何对我，我就如何对你。他称，欧盟在关税壁垒和其它方面甚至比中国还糟。特朗普指出，因此就会对欧盟采取同样措施，提高对欧盟输美商品的关税，同样对中国也是如此。他在讲话中还再次老调重谈，强调中方现在正急于跟美国达成一个贸易协议。他说，我们也需要，但“我们只需要一个对美国和美国工人有利的贸易协议”。