林郑班子民望全见红 中联办续撑港府止暴制乱

引发及激化反修例风波的香港特首林郑月娥及其问责团队，市民支持率净值全为负数，而特首的民望更是再创新低，只有19.5分，并成为历届特首的民望新低点。不过，中央政府驻港联络办公室同日发表声明，对抗争者的暴力破坏行为，予以最强烈的谴责，并指有关行为令香港滑向「恐怖主义」深渊，坚定支持港府采取必要措施尽快止暴制乱。

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香港民意研究所于10月底至11月初电话访问逾千人，发现特首及16名司局长的最新民望数字都「见红」，特首林郑月娥的评分更较上次在9月底进行的民调低0.8分，支持率净值(支持比率减去不支持者比率的数值)为负71个百分点。

16名司局长当中，与林郑月娥一起推动逃犯条例修订的律政司长郑若骅和保安局长李家超，更在司长和局长民望榜中成为「包尾大班」，郑若骅的民望净值是负68，评分只有14.1分；李家超的民望净值更大跌至负63点。而受风波拖累，除教育局长杨润雄支持率净值微升两个百分点之外，其余12人的支持率净值均告下跌。

在民调结果公布当晚，中联办发表声明，指对近日暴力违法分子的破坏活动全面升级予以最强烈谴责，指暴力分子疯狂打砸纵火、瘫痪道路交通，破坏列车轨道，向行进中的列车投掷燃烧弹，将暴力引入校园，围攻袭击内地学生和警察，甚至焚烧警车，以及向一名市民身上纵火，是赤裸裸的恐怖主义，毫无人性道德及法律戒惧，是任何文明社会所无法容忍，必须将凶徒绳之于法，严惩不贷。

负责人指，五个多月来的大规模违法暴力行径，已将香港推到极为危险的境地，希望全社会认清「煽暴派」为一己政治私利，不惜破坏香港整体利益的丑恶面目，呼吁市民与暴力割席。

在中联办发表声明后不久，新华社亦发表评论文章，指香港修例风波至今已有五个多月，「暴徒」的暴力活动变本加厉，无法无天，暴行无异于恐怖主义的行径。

文章指，香港正处于最危急关口，许多港人现已被暴力裹挟进入一种分裂的病态：只论情绪不讲事实、只问观点不分是非，颠倒黑白、造谣诬蔑。如果任由这种不正常继续发酵，留给社会自我修正的时间将所剩无几。