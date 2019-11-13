港警强攻中大激民愤 师生申请禁制令兼发起全球联署

香港警察强攻中文大学，与学生发生激烈冲突，据传警方曾发射逾千枚催泪弹，其中一次更是在该校校长段崇智在场时发射，警方使用如此强大武力驱散原应在该校的学生，备受质疑，亦触发师生反弹，学生会决定向法庭申请禁制令，禁止警员无故入校，法院将于傍晚审理；另有教师发起全球学者联署，谴责警察的暴行，并敦促香港各大学的领袖发表声明，拒绝警察进入大学校园，支持学生和教职工的集会自由。

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警方昨(12日)天的冲突主要在四所大学发生，当中，城大和中大的情况最激烈，而中大与警方的对峙和冲突更是由清晨至深夜整日持续，其间发生三次激烈冲突，最激烈的一次于晚上七时半发生，警方连续两个半小时向守在连接大学和火车站的2号桥处施放防暴弹，造成五、六十人受伤，其中一名学生头部中弹，一度失去意识。

冲突主因是警方指示威者在2号桥向其下的吐露港公路投掷杂物堵路，会威胁驾驶者安全，而学生则坚持该处是大学范围，警方未经邀请或知会校方采取拘捕行动，不能进入，双方对峙及引起冲突，警方一度进入校园，并向运动场施放催泪弹。面对有关情况，中大学生会决定入禀高等法院，申请临时禁制令，禁止警方在没有搜查令和校方批准下，又或是警方不按警例情况下，禁止进入中大校园。

中大学生会同时向法院申请，禁止警方在未得校方同意下滥用及使用群众管理武器，包括胡椒喷雾、催泪烟、橡胶子弹等。

高等法院已排期今天傍晚审理有关申请。

提出申请的中大学生会会长苏浚锋解释，警方连续两日接近校园，挑衅学生，昨日更是在无理情况下进入中大范围，又发射大量催泪弹，声称撤退时又向学生射水炮，导致多名学生受伤，危害学生和校园安全，因此决定入禀申请临时禁制令，促请警方尊重高等学府及其核心价值。

保安局局长李家超则强调，大学不是法外之地，警方控制中大桥，是要确保危害安全的情况不再出现；取得控制后，警方就被袭击，而且越来越激烈，甚至有汽油弹，故此需要作出适当部署和使用适当武力。

他又解释，警方在中大校长段祟智昨晚在斡旋期间施放催泪弹，是因为校长背后有人手持攻击性对象，警方于是采取适当行动，他强调，警方其后决定离开现场，令情势得以缓和。

学界发起全球联署谴责港警

不过，本身是中大生命科学学院副教授的学术自由学者联盟成员陈竟明不同意李家超的说法，质疑警方使用过度武力，又指警方毋须占据2号桥，因为这会令学生情绪激动，他更不接受警方在段崇智校长斡旋期间施放催泪弹。

在数间大学担任客席副教授职务的沈旭辉，虽然身处华盛顿，仍在脸书发文，质疑警方强硬入校院的决定，「有甚么合乎任何逻辑的解释这是proportionate 的武力？为什么不用同等武力清剿你们天天打交道的黑社会？要是说公安条例下没有手令都可以进入任何地方拘捕，何不每一座大厦都攻打一次搜捕，这和日军清乡有什么分别？」他认为，当局有一种病态的报复心态，「释放了人性最恐怖的一面，超龄的红卫兵，享受着破坏文明的快感，……(这种)毁坏更有深远歇斯底里的影响。」是历史罪人所为。

他与各间大学的友好合作草拟全球学者联署，表明深切关注香港事态发展，并谴责香港警察对香港大学校园内的学生使用不相称的武力和报复性残暴行为。对警方在过去两日未经授权进入大学校园并发射大量催泪弹和作出暴力恐吓等部署，感到极度愤怒。声明又敦促香港各大学的领袖发表声明，拒绝警察进入大学校园，支持学生和教职工的集会自由。

联署又谴责警方在其他情况下对示威者使用不合理的暴力行为，以及谴责警方持续使用具煽动性的仇恨言论，特别是将示威者和民主支持者普遍统称为「蟑螂」，加剧社会仇恨。联署人更促请当局把使用暴力的警务人员停职。

声明要求港府就自2019年6月起于多次抗议活动中使用之武力问题成立独立调查委员会，由公正的法官主持下，展开具有独立搜证能力的调查。