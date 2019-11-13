香港暴力升级:警方校园镇压次日示威者瘫痪全港 北京威胁取消选举

香港本周以来经历了罕见的暴力冲突。警方昨夜进入中文大学暴力镇压后，今天周三示威者改变战略，试图全面瘫痪香港。北京没有让步的迹象，中共党报反而威胁要取消选举。

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据法新社今天13日发自香港的报道说，本星期以来，香港出现了罕见的暴力场景。之前，示威者通常在周末或晚上示威，对香港日常活动影响较小。但今天，在抗争运动24周之后，抗议者改变了战略，开始在香港全境出击，让全港陷入混乱。

一些小分队，通过社交网络集结，以不同的街区为目标，最大限度地干扰香港全境。今天周三，每天接运750万人次的香港地铁因被破坏而停运。香港上班族需排长队，等候计程车与公车。但许多路口都被示威者堆满转头，自行车，和各种路障以阻碍交通。今天许多商业中心与学校纷纷关门。

法新社的电稿说，香港本周一和周二经历了24个星期以来最为暴力的两天。满城尽是暴力留下的烙印。周二，在夜幕降临后，民主抗议运动的震中，香港中文大学，变成多起冲突的战场。周一，警方开枪打伤一名抗议者。另一名男人被变成人肉火炬。

而北京当局与香港政府对香港示威者争取实行全民真普选的政治要求似乎没有让步的迹象。相反，中国政府发出令人担忧的信号显示，北京希望更加紧缩香港的自由，加强更多安全措施。

中共党报人民日报周二称，如果香港民主派抗议者不做让步，原定11月24日举行的地区议会选举将被取消。该报还称，中国有军队驻扎在香港，随时可应支持香港警方。但据设在悉尼的独立智库，罗伊国际政策研究所（Lowy Institute for International Policy）东南亚项目负责人Ben Bland表示，中国当局似乎不准备采取派兵镇压的极端措施，而更像是在用拖延战术，减弱香港的抗议活动。但是最近几天的情况显示，政治问题不可能通过警察的镇压来解决。