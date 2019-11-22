一人一票选区议会 香港反送中寄往民意大裁决

香港新一届区议会选举24日登场，这是“反送中”运动爆发后的首场主要选举。面对这场即将到来的选举，泛民派大打“公投牌”，希望能将这场选举塑造成对港府的“总表态”。香港警方今天许诺保护区议会选举安全，拟在每一处投票站布防持枪警卫。

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据中央社今天报道说，香港区议会选举，泛民视为反送中公投。香港24日登场的区议会选举是反送中运动爆发后的首场主要选举，泛民派希望能将这场选举塑造成对港府的“总表态”。

中央社报道说，香港特首林郑月娥带领的港府在撤回“逃犯条例”修订草案后，便不再回应“反送中”示威者的其他诉求，且港警除使用橡胶子弹、催泪弹等非致命武器镇压示威者外，还几度使用实弹射伤示威者，加深港人不满。面对不愿回应诉求的港府，泛民派提出“公投牌”，呼吁港人踊跃投票，期望借由区议会选举结果汇整民意，以对港府施加压力。

报道称，泛民派这次打出的“公投牌”，是指借由支持特定派系的候选人，来对是否支持成立调查警方对示威者滥权暴力的独立调查委员会等议题表态。这项策略将模糊各候选人的独特性，进而转化成泛民及建制两派的二元对决。

泛民派三大政党之一的公民党主席杨岳桥近期即表示，这次区议会选举有如公投，选民应用选票向港府施压落实五大诉求；另外，香港民间人权阵线（民阵）召集人岑子杰也呼吁选民，要用选票表达“反警暴”及争取“五大诉求”的立场不变。

该报道说，香港01近日引述学者对“公投牌”看法。香港科技大学社会科学部副教授成名表示，如果这次选举可达到公投效果，不仅可以帮助泛民派为下届的特首选举委员会多争取117席选委，也能对港府施加更大的压力，迫使港府面对港人的诉求。

据成名还说，如果泛民派在区议会取得更多议席，还可以减少港府的支持来源，让区议会不再当港府“啦啦队”；此外，泛民派在地方的桩脚也会更强，进一步有利他们明年的立法会选举选情。

据报道说，然而，香港中文大学政治与行政学系副教授马岳对于“公投牌”能否如泛民派所愿感到怀疑。他认为，泛民派寄望利用区议会选举向港府表明“民意”，但过去几个月的民意已经很明显，即使对警方、政治制度有不满，但港府仍不愿意面对，就算区议会选举成功彰显民意，也很难真的扭转局面。

香港区议会选举以往投票率普遍低落，直到2014年雨伞运动后才有提高的趋势。然而，尽管年轻选民投票率逐渐提高，但只占选票结构的少数。整体来说，香港的投票人口仍以重视区议员政绩及选民服务的年长选民为大宗。泛民派能否利用这次选举成功达到对港府施压的目的，仍是个未知数。