中国华为起诉一名法国的中国问题专家毁谤

一个立场独立的法国研究暨反思中心《战略研究基金会(FRS) 》，在该基金会的一名专家瓦莱丽•尼奎特(Valérie Niquet)遭到中国华为公司起诉她毁谤华为后，基金会周五(22日)捍卫他们研究人员的表达言论自由。

广告 继续浏览后续

法新社巴黎报道，根据本周揭露此案的来信A指出，这位法国亚洲问题专家以及一名电信领域的专家，三月份在法国都被召唤出庭聆讯。

华为驻法国分公司22日确认指出，2019年3月他们针对“某人”公开毁谤，而提出三件民事诉讼案。

华为在其公司的推特上写道：诉讼案的指控仅涉及诋毁华为的言论。这项言论指，华为是一个由中国国家及中国共产党控制的公司，而且由一名曾经担任中国反情报人员负责领导该公司，此人利用他在电信网络方面的技能，进行损害西方世界的间谍活动。

华为还补充说，这些说法涉及“严重诽谤”。而 法国《战略研究基金会(FRS) 》提醒指出，他们“作为国防和安全问题独立研究中心的地位，以及致力于在战略领域进行公共辩论的使命。

该基金会还说，也就是以这个身份，其亚洲问题专家瓦莱丽·尼奎特受邀在2019年2月7日的一个法国电视第五台的'C dans l’Air' 节目中表达自己的想法。

瓦莱丽说，《战略研究基金会(FRS) 》只能在其研究人员的职位框架下，支持他们的个人表达自由。

她还补充说，她重视在战略利益方面，有关最当下的问题上公开表达自由的基本原则。