中国第一富婆家中曝窃

中国北京著名座标长安俱乐部背后老板陈丽华爆出家中被盗，盗窃者还是自己的私人护士，奇葩的是，这名护士对曾以505亿人民币身家登上“中国女首富”的雇主下手，却盗取3000元现金以及手串、戒指、毛毯等小物品。

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据世界日报今天报道说，中国女首富陈丽华私生活曝光，505亿身家每天却只花10元钱。

该报道说，北京著名座标长安俱乐部背后老板陈丽华爆出家中被盗，盗窃者还是自己的私人护士，奇葩的是，这名护士对曾以505亿人民币身家登上“中国女首富”的雇主下手，却盗取3000元现金以及手串、戒指、毛毯等小物品。然而陈丽华身家惊人，一天生活费竟然只有10元，最爱吃的是雪里红拌米饭，唯一痴迷的就是紫檀艺术。

该报道引据新金融街侦探消息，陈丽华1941年生于北京颐和园，是满族正黄旗叶赫那拉氏（慈禧姓氏）第八代后裔。除此之外，陈丽华还是中国富豪榜的常客，11月7日以410亿身家排名富比世《2019年度中国富豪榜》第48位。早在2016年，她就以505亿身家登上过“中国女首富”宝座。

说起女首富的发家史，家境贫寒的陈丽华，高中没读完便辍学。等到手里有钱后，陈丽华在香港创立富华国际集团。等到陈丽华重回北京后，拿下了临近天安门广场的一块地皮，并建立京城四大顶级会所之一的长安俱乐部。

该报道说，而拿下金宝街项目，则是陈丽华的另一大手笔之作。西起金鱼胡同，东至雅宝路，南望长安街，北依朝阳门大街，金宝街正如其名，多金多宝，素有“顶级奢侈品橱窗”之称。街两旁覆蓋国际购物中心、豪华酒店公寓、北京香港马会会所等高端商业场所。承包北京内最繁华的地段之一，陈丽华也被称为“北京最大的包租婆”。

该报道引据裁判文书网显示，2018年，陈丽华的私人护士在紫檀博物馆华阁9层盗取了陈丽华3000元现金、1800元的皮衣及价值为1186元的手把件、手串、戒指、毛毯等小物品。私人护士盗取的物品中真正的大件是一幅陈丽华收藏的海洋画派画作，价值8.38万。