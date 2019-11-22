中美贸易战美国让刘鹤碰软钉子

中国高调邀请美国贸易谈判官员在美国感恩节期间前来北京增加新一轮对话，希望促进签署第一阶段贸易协议，美国贸易谈判官员没有回应中国副总理，中美贸易谈判牵头人刘鹤的建议。美国感恩节通常是落于11月份第四个星期四。

广告 继续浏览后续

据自由亚洲报道说，贸易谈判刘鹤碰软钉子。 该报道说，美中贸易谈判似乎再陷僵局。《华尔街日报》报道，中国官方近来邀美国谈判代表赴北京磋商，美方却给软钉子，不愿前往。与此同时，中国不顾美国对“中国制造2025”的关切，上周宣布要投入一千四百多亿人民币推动制造业的转型升级。这使得人们怀疑中国是否有诚意解决美国在谈判时所关注的问题。

报道称，中国国务院副总理刘鹤上周和美国贸易代表莱特希泽（Robert Lighthizer）及财政部长姆努钦（Steven Mnuchin）通电话的消息，美方并没有公布相关资讯。《华尔街日报》则引述消息人士的话报道，刘鹤邀请两人在感恩节假期前走一趟北京，面对面会谈，莱特希泽和姆努钦却没有这么做的意愿。

报道说，美国方面虽然愿意与中国会谈，但如果中国无法在保护知识产权、取消强制技术转移及农品采购上做出明确承诺，美国不认为有大老远飞到中国“为开会而开会”的必要。

据该报道说，美国总统特朗普近来也说，重点不是在中国想不想要达成协议，他的态度才最关键，而他对中国现在付关税给美国“很满意”，并重申中国作不到让他满意的协议，他就会继续开征关税。

中国为什么在谈判上显得主动？过去在谈判桌上和中国打交道经验丰富的前美国贸易副代表卡特勒（Wendy Cutler），日前在一场研讨会上说得明白。据卡特勒说：“ 中国想要和美国达成协议，当然有自己的考量，中国的经济因美中贸易战受创，制造业产能也受到影响，中国经济处境艰难。显然，美国采取的关税措施，已经让中国在经济成长与就业等数据上受到影响。”

不只内部经济下滑，外部环境给中国的压力也不小，尤其在美国国会参、众两院接连通过《香港人权及民主法案》后，外界预期特朗普总统会签属生效。从中国政府抗议的强度来看，这个法案对中国以及香港的打击将会是深重的。

据自由亚洲称，但是中国政府在这个时候，仍然毫不避讳地提出了可能让美国感到不快的新的政策。中国媒体《新京报》报道，以中国财政部为首，至少有十八家国营企业，如中国中车组成国家队股东，近来成立“国家制造业转型升级基金”，规模达一千四百多亿元人民币。

而这个基金将重点投资新材料、新一代信息技术和电力装备等领域。外界分析，这和“中国制造2025”计划要扶持的十大重点产业不谋而合。

莱特希泽上任以来就多次说过，中国在改革上总是说得很多，承诺满满，但做得有限。从“中国制造2025”，到成立国家制造业转型升级基金，北京显然有自己坚持的道路要走，这也就不难解释，美国官员对相约北京见面谈判的兴趣缺缺。