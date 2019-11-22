中西紧张关系主导哈利法克斯安全论坛

11月22至24日在加拿大举行的哈利法克斯安全论坛将聚焦中国，在与会的300名知名学者、政治家和国防专家中，有藏人行政中央司政洛桑森格、世界维吾尔代表大会主席多里坤·艾沙和香港民主党外事委员会主席刘慧卿，加拿大媒体强调，此次论坛正值北京加紧应对香港日益加剧的民主抗议活动。

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在中国与西方的紧张关系方面，加拿大广播公司引述参加论坛的伦敦大学亚非学院教授曾锐生（Steve Tsang）的观点，认为习近平已清楚表明中国主导世界的野心，作为全球化的最大受益者，中国经济已与世界深度融合，过去几十年来，西方国家一直认为帮助中国发展将壮大中产阶级，推动中国走向民主，但中国却把西方的努力视为“生存威胁”。

论坛还将探讨全球暖化对北极的影响，加拿大战略学家托马斯·奥克斯沃斯（Tom Axworthy）对中国的北极野心发出警告，距离北极7000公里之遥的中国自称是“近北极国家”，中国对北极已经进行了八次科学考察，还建造了重型破冰船。

总部设在美国首都华盛顿的哈利法克斯安全论坛，自09年创立以来每年都设立中国专题，如09年的《中国制造，挑战和机遇》，11年的《邻国眼中的中国》，12年的《中国，混乱的崛起》，13年的《中国香港，一座城市两种前景》，14年的《中国蔓延的使命》和15年的《破碎的中国，小心与对》等。今年论坛的与会者来自美国、法国、德国、英国、澳大利亚、日本、韩国、以色列、印度、新加坡等国以及香港和台湾等地。

以上是法国国际广播电台特约记者潘卫发来的报道。