修改了普查统计法 2018年中国GDP涨2.1%

中国国家统计局今天公布，2018年国内生产毛额（GDP）修正后为人民币91兆9281亿元，比初步核算数90兆309亿元增加1兆8972亿元，增幅为2.1%。

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据中央社今天报道说，中国修正2018年GDP，显增幅2.1%。中国国家统计局在官网刊出数据与答问，数据显示，与前3次经济普查年度16.8%、4.4%、3.4%的GDP增幅相比，第4次中国全国经济普查年度GDP修订幅度最小。

2018年GDP数据修订后，第一产业增加值占GDP比重为7.0%，比初步核算数降低0.1个百分点；第二产业增加值比重为39.7%，比初步核算数降低1.0个百分点；第三产业增加值比重为53.3%，比初步核算数提高1.1个百分点。第三产业增加值占GDP比重进一步提高。

据中国国家统计局核算司负责人指出，2018年GDP初步核算数修订，主要是针对经济普查后基础资料的变化，按照国家统计局制订的经济普查年度GDP核算方案进行的。他说，尽管2018年GDP修订数在总量方面增加，但对2019年GDP增速不会产生明显影响。从过去3次经济普查的情况来看，数据修订对随后年份的GDP增速也都没有产生明显影响。

据中国国家统计局核算司负责人表示，从2020年初开始，国家统计局将正式实施地区GDP统一核算改革，统一核算2019年国内GDP和地区GDP，实现地区GDP汇总数与国内GDP基本衔接。

中央社报道说，中国地方经济数据“灌水”过去常被诟病，2017年辽宁省甚至公开承认，连续数年经济数据造假，中国官方因此多次表明要推动地区GDP统一核算改革。

中国国家统计局副局长李晓超20日公布第4次全国经济普查结果时表示，现行的核算制度改革，要把过去GDP分级核算，改为全国统一核算。过去全国GDP由国家统计局核算，各省级GDP数据由各省级统计局核算，但改革后，省级GDP都要由国家统计局统一核算。

20日公布的第4次全国经济普查结果显示，2018年底，全国第二产业和第三产业法人单位从业人员3亿8323.6万人，比2013年底增加2721.3万人，成长7.6%。其中，第三产业的从业人员为2亿1067.7万人，增加4726.2万人，成长28.9%。