党媒社评：“废纸一张”的香港法案是对国人的“严重挑衅”

人民日报22日刊登于头版的社评指出，美国国会通过的香港法案，是干涉中国内政的法案，是“废纸一张”，不过尽管是废纸一张，却又是对全体中国人民的“严重挑衅”。

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在此同时，纽约时报报道，国会两院同意通过的《香港人权及民主法案》，已迅速送交白宫。该报指出，由于该法案在理论上得到了确保否决无效的国会多数人的支持，“即使遭到特朗普的否决，它也可以成为法律”。

人民日报社评以《干涉中国内政的法案就是废纸一张》为题指出，美国国会参议院不顾中方多次严正交涉和强烈反对，通过了所谓《香港人权与民主法案》，公然为暴徒张目打气，以美国国内法插手香港事务，干涉中国内政，肆意践踏国际法和国际关系基本准则，再次暴露其强盗嘴脸和霸权本性，这是对包括香港同胞在内的全体中国人民的严重挑衅。

党媒的社评然后重复提出参与香港示威的暴徒，是如何将犯罪行为升级、如何暴力袭警、如何残害市民、如何侵害警务人员的人身安全以及言论自由等基本人权、如何严重挑战一国两制的原则底线等指控，将香港推到了极为危险的境地。社评指美方罔顾暴徒犯罪的事实、指美国颠倒黑白，粗暴干涉香港事务和中国内政，恶意诋毁中国中央政府和特区政府，公然为反中乱港活动撑腰打气。

社评引用中国领导人习近平日前出席巴西利亚金砖国家峰会时就香港问题所说的“三个决定坚定不移”，即中国政府维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移，贯彻一国两制方针的决心坚定不移，反对任何外部势力干涉香港事务的决心坚定不移。

最后社评劝告美国“打‘香港牌’注定失败，违背国际法和国际关系基本准则、干涉中国内政的法案注定是废纸一张”。

纽约时报则报道，一旦香港人权及民主法案成为法律，可能会在贸易谈判的政治敏感时刻导致美中关系的紧张。

报道指，尽管特朗普上月宣布，美国和中国达成了一项“历史性”贸易协议，但事实证明，签署协议很难。双方在继续谈判，可能在未来几周内达成协议。但对于他是否希望达成协议，以及他对价值3600亿美元的中国商品征收的关税是否会取消，特朗普未给出明确信号。