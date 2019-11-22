北京清晨恶性命案 中学生东城上学遇袭多刀丧生

北京市东城区天坛东路上原人才市场附近21日清晨发生一起惨烈的命案，一位女中生早晨6点左右独自上学，路上惨遭“街头刺杀”，当场身中多刀倒血泊惨死。目前，警方已经在北京市西城区将嫌疑人逮捕，仍在进一步调查案件中。网络消息有指嫌犯或有精神病嫌疑。

广告 继续浏览后续

据东森新闻今天报道说，清晨6点独自上学！女国中生惨遭“街头刺杀”…北京天桥边身中多刀丧命。

该报道说，北京市东城区天坛东路上原人才市场附近21日清晨发生一起惨烈的命案，一位女国中生早晨6点左右独自上学，路上惨遭“街头刺杀”，当场身中多刀倒血泊惨死。目前，警方已经在北京市西城区将嫌疑人逮捕，仍在进一步调查案件中。

该报道引述《新京报》消息，现场目击者称，受害学生身中数刀，警方赶到时已经不行了；嫌疑人当场逃走。目击者还表示，嫌疑人是一名四十多岁的男子，身穿深色上衣。据相关知情人表示，死亡学生今年十二三岁，是广渠门中学的在校生。事发后，警方在西城区前门附近将嫌疑人控制，目前仍在进一步调查案件中。

据北京市公安局东城分局官方微博通报，“2019年11月21日6时30分许，一女中学生在东城区天坛东路一过街天桥附近遇害，警方迅速工作将犯罪嫌疑人张某某（男，41岁）抓获，该人对行凶杀人的事实供认不讳。”

报道称，网友气炸发文，“自己活够了还要害一个无辜的孩子”、“希望精神病也判死刑，不管有没有病，杀人就该偿命”、“为什么忽然要杀害一个中学生？又是精神病吗”、“好难过，明明还没长大，世间美好的事还有那么多”、“这个时间地点，希望严惩，别再整个什么神经病溜出来的理由了”。