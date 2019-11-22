华尔街日报：刘鹤邀请美代表到北京续谈贸易

华尔街日报引述了解内情人士的消息报道，中国代表团团长刘鹤已经邀请美国代表团到北京进行新一轮的面对面谈判，试图消除全球最大两个经济实体的紧张关系，达成一个有限度的协议。

广告 继续浏览后续

报道引述消息人士说，获中国领导人习近平委任为国家贸易谈判最高代表的刘鹤，上周在一通电话中，邀请美国贸易代表莱特希泽和财政部长姆努钦到北京进行会谈。美国方面一直表示愿意与对方面对面会谈，但不愿意老远飞越太平洋，进行一次欠缺中方对保护智慧产权和强迫性科技转移以及农业采购承诺的会面。

中国商务部发言人高峰周四表示，双方一致保持紧密的联系，而中方官员希望在下星期四美国的感恩节假期之前，双方能够进行会谈。不过美国仍未决定会谈的时间。

今年年初开始，双方一直相互轮流到对方的首都进行会议，直至会谈在今年五月初不欢而散为止。当时美方指中方改口推翻过去的承诺，双方现在则试图达成一个缩水版的协议，包括中方愿意作出让步，以换取美国取消关税。

在此同时，华尔街日报报道指出，中美双方紧张的关系，已从贸易议题延伸到其他的范畴，而北京正加强其外交努力，争取传统上由美国支配的国际机构的支持。其中又以国会最近通过一项支持香港民主运动的法案，成为双方最显著的争执点。中方强烈谴责美国的举措，并且扬言要予以报复。

中国总理李克强在中国举办的一次高阶次的国际会议上，为中国的形象争取到分数。国际货币基金、世界贸易组织以及世界银行集团的领导人在会上，相继对中国在扩展其国际上的角色予以赞许。