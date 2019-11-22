官方罕露消息 消失的11世班禅大学毕业了 联合国过问

流亡藏人媒体近日报道说，中共官员9月出席联合国强迫或非自愿失踪问题工作组会议时透露，失踪至今24年的11世班禅喇嘛根敦确吉尼玛，现已大学毕业，正在工作。北京当局曾多次对外宣称，为了避免他“被分离主义份子绑架”，因此特地隐匿根敦确吉尼玛的行踪，也禁止接见外宾。而目前驻锡北京的第11世班禅喇嘛确吉杰布则是由北京当局所选定，又被称为“汉班禅”。

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据中央社今天报道说，消失的11世班，消息指其大学毕业已在工作。根敦确吉尼玛1989年4月25日在西藏那曲出生。1995年5月14日，14世达赖喇嘛依照藏传佛教传统，认证他为10世班禅喇嘛的转世灵童。3天后，根敦确吉尼玛与家人被中共当局带走，从此音讯全无。

报道引述隶属流亡藏人行政中央的“西藏之声”21日消息，联合国强迫或非自愿失踪问题工作组今年9月在瑞士日内瓦举行的会议，对中国等其它国家的强迫失踪案件进行了质询。中方代表当时在会中声称，班禅喇嘛不仅像常人一样已从某个大学毕业，并且正在工作。

据该报道，联合国工作组对于中共官员未全面答复班禅喇嘛的下落表示不满，并再度向中方强调，他们对班禅失踪案件的重视。

在藏传佛教格鲁派（黄教）传承中，达赖喇嘛和班禅喇嘛互为师徒，因此班禅喇嘛在认证下一世达赖喇嘛的转世者上，有很大的发言权。目前驻锡北京的第11世班禅喇嘛确吉杰布则是由北京当局所选定，又被称为“汉班禅”。

该报道说，根敦确吉尼玛失踪后，北京当局曾多次对外宣称，为了避免他“被分离主义份子绑架”，因此特地隐匿他的行踪，也禁止接见外宾。而时任中共西藏自治区党委统战部部务会成员罗布顿珠2015年9月间曾向国际媒体宣称，根敦确吉尼玛“正在接受教育，正常地生活、健康成长”。