尴尬了 香港或判出12岁反送中"政治犯"

香港一个12岁的初中生成为自今年6月“反送中”运动爆发以来最年轻的刑事被告。这名因是未成年人而不能透露姓名的中学生上个月被警察发现在旺角警署和地铁太子站出口用黑色喷漆喷涂墙壁，喷泻辱骂警察的话。香港当局对他提出两项刑事毁损罪，香港一家法庭昨天庭审，尚没有判决。

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据美国之音报道说，香港12岁少年成为抗议活动最年轻刑事被告。

11月21日来自香港的报道说，香港一个12岁的初中生成为自今年6月“反送中”运动爆发以来最年轻的刑事被告。被告星期四在西九龙法院少年庭出庭。该少年承认两项控罪。他的辩护律师表示，他是因冲动而犯案，事后认识到是严重错误并深感后悔。律师希望法官考虑到被告的年少的悔过之心以及他父母离婚，缺乏父母关照等因素对他轻判，不要让他留下犯罪记录。

该报道说，“反送中”抗议运动在今年6月爆发。其导火索是香港政府试图修改香港有关引渡的法律法规，从而使在香港被抓捕的犯罪嫌疑人可以送到坚决不要司法独立的中国大陆受审。香港市民担心此举将使香港暴露于中国共产党当局公开声言将司法当作刀把子的直接威胁之下。

香港市民为此发起持续不断的抗议示威。自那时以来，已经有将近4450抗议者被拘捕，其中年龄最小的11岁，最大的83岁。它们的罪名是暴动、藏有攻击性武器、纵火、袭警等等。

与此同时，香港当局拒绝回应香港市民和国际人权组织要求对香港警察滥用武力的问题进行独立调查的呼吁。