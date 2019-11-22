巴基斯坦上一带一路 美国警告后"债"无穷

美国今天警告巴基斯坦，如果中国持续在巴基斯坦推动大型基础建设，回报会微不足道，恐面临长期经济伤害，巴基斯坦总理希望推动的经济改革也将受阻。但美国说，华盛顿可以提供更好的模式。

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据法新社报道，美国警告巴基斯坦，中国推动基础建设藏有风险。美国主管南亚事务的代理助理国务卿威尔斯（Alice Wells）星期四说，被视作能改变局面的中巴经济走廊只对中国有利，美国能够提供更好的模式。

威尔斯说：「显而易见的，或者必须搞清楚的是，中巴经济走廊并非援助。」据威尔斯也指出，中国数十亿美元的计划是由非优惠贷款所推动，但中国企业使用的是自己的劳工和材料。

威尔斯在威尔逊国际学者中心（Woodrow Wilson International Center for Scholars）说：「即使巴基斯坦失业率攀升，中巴经济走廊主要依赖的是中国劳工和供应。」威尔斯说，中巴经济走廊「将对巴基斯坦经济造成越来越大的伤害，尤其是未来4年或6年，开始要偿还一大笔款项的时候」。她认为，「尽管贷款获得展延，还是会继续影响巴基斯坦经济发展的潜能，使总理伊姆兰汗（Imran Khan）的改革计划受限。」