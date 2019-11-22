港媒指习近平或求和 首度开腔冀与美达首阶段贸易协议

据苹果日报今天报道说，中美两国或未能赶及明年年初之前签署首阶段贸易协议。中国国家主席习近平今日（22日）在北京人民大会堂会见出席彭博新经济论坛的外国政商代表团时表示，首次提到中国希望在互相尊重和平等的基础上，与美方达成首阶段贸易协议，强调中国不会主动发起贸易战，但亦不怕打贸易战，有需要时会采取反制措施。

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苹果日报对此报道做题指，中美贸易战习近平求和？ 首开腔冀与美达首阶段贸易协议。消息说习近平今日在北京人民大会堂会见出席彭博新经济论坛的外国政商代表团。

据习近平指出，中国之所以发生历史性巨变，是因为选择了符合中国国情的正确道路，而这些变化，是这一代人亲身参与、亲身经历、亲身建设的，中国人民从来没有像今天这样充满自信。他说：“但我们并没有因此感到有什么了不起，或者可以目空一切，耀武扬威。我们只是努力埋头做好自己的事情。中国古人就讲‘温良恭俭让’，我们一直保持着这种态度。”

报道指美国《华尔街日报》引述消息人士指出，中国国务院副总理刘鹤上周与美国贸易代表莱特希泽（Robert Lighthizer）、财长姆钦（Steven Mnuchin）通电话时，邀请他们在美国感恩节到中国举行新一轮经贸会谈。不过，美方暗示除非中方表明会在保护知识产权、强迫技术转移，以及在购买农产品问题上作出承诺，否则不愿意前往北京。

报道称，另外，习近平今日在北京人民大会堂，与被称为“中国人民的老朋友”、美国前国务卿基辛格（Henry Kissinger）会面。习近平赞赏基辛格多年来为促进中美两个伟大国家关系发展，投入的真挚感情和作出的积极努力，表示他所作的重要贡献将加载史册，希望他健康长寿，继续做中美关系的促进者和贡献者。

据习近平指出，当年基辛格以深邃的历史眼光和对中国传统文化的深刻理解，与两国时任领导人一起推动中美这两个国情不同的国家实现了关系正常化，这创举至今仍在对中美两国和世界产生重要影响。他说：“当前中美关系正处在关键当口，面临一些困难和挑战。中国传统文化注重和而不同，讲究纲举目张。中美双方应该就战略性问题加强沟通，避免误解误判，增进相互了解。双方应该从两国人民和世界人民根本利益出发，相互尊重，求同存异，合作共赢，推动中美关系朝着正确方向向前发展。”

报道称基辛格表示，他在过去50年内近百次访问中国，亲眼目睹中国发生翻天覆地的变化，50年来，美中关系有过起伏波动，但总的方向始终是向前的；现在，时代背景已发生了变化，美中关系的重要性更加突出。双方应该加强战略沟通，努力找到妥善解决分歧的办法，继续开展各领域交流与合作，这对两国和世界都至关重要。

该报道说，中国国务委员兼外长王毅今日在北京会见美国前国务卿基辛格。王毅表示，今年是中美建交40周年，基辛格作为中美关系的先行者、开拓者，为两国人民福祉奔走于太平洋两岸，为中美关系发展作出重要贡献，中方对此高度赞赏。

据王毅指出，40年后的今天，中美关系再次面临新的选择；近日，美国国内一些政要处心积虑攻击抹黑中国，甚至在全球范围煽风点火，试图改变中美关系发展方向，将双方推向对立甚至对抗。这既不符合美国利益，也不符合中国利益，更与时代发展潮流相悖，是开历史的倒车。

报道指王毅称，中美建交40年最宝贵的经验就是合则两利，斗则俱伤，中国的对美政策一直十分清晰，保持高度连续性和稳定性。中方愿同美方实现不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢，共同推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系，并且携手应对各种全球性挑战。美方应尽快摒弃冷战思维和意识形态偏见，同中方相向而行，推动两国关系健康稳定向前发展。

基辛格则表示，始终坚信美中关系对世界和平稳定至关重要，如果两国陷入对抗冲突，将对世界造成灾难性影响，整个国际体系都将无法运作。他说：“过去40年，美中关系历经波折，但始终向前发展。当前虽然遭遇困难，但美国民意的主流仍然支持美中关系发展。我希望无论美中有什么分歧，双方都能着眼长远，通过加强战略对话与沟通得到解决。”

苹果日报说该报道引述了新华网与中国央视消息。