澳前情报头子明控中国间谍干预政治

澳大利亚悉尼晨驱报今天发表曾任澳大利亚情报头子的路易斯接受采访内容，路易斯指控中国试图以暗地的间谍活动及操弄影响力来「接管」澳大利亚政治体系。中国一贯拒绝此类指控。

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据法新社今天报道说，澳大利亚前情报头子示警，中国操弄企图影响政治。

该报道说，曾任澳洲情报头子的路易斯表示，中国试图以暗地的间谍活动及操弄影响力来「接管」澳洲政治体系。路易斯曾任澳洲安全情报组织（ASIO）总监5年，于今年9月辞职。他接受「悉尼晨驱报」（Sydney Morning Herald）访问时说，中国可能锁定任何任职于政治机构的人，未来数年内都难以衡量潜在影响。

这篇访问今天公布，是他离开情报组织后首度受访。

据路易斯表示：「间谍和外国势力干预都是暗中潜伏的，可能数十年都看不出效果，但等到看出效果时就太晚了。」据他描述，可能人们有天早上醒来，就发现自己国家所做的决定不符合自己国家的利益，而这「不只在政治领域，在社群或经济领域也一样，外来势力从根本上接管，从境外发挥影响力」。

该报道说，路易斯举出一些中国代理人巨额捐助澳洲政党的事例，这是中国在澳洲大规模操弄影响力的一部分，同时也锁定媒体和大学校园。据路易斯表示：「对我来说，显然任何任职于政治机构的人都有可能成为目标，我不是要制造偏执，但确实需要有一定程度的合理认知。」

路易斯还说，澳洲大型华人社群在反对外国隐蔽影响力方面能给予的协助很重要，就像协助对抗恐怖主义的澳洲穆斯林。