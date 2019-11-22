理大剩下数十人撑着之前获准离开者竟如逃犯禁止出境

理工大学被警方重兵包围今天已经进入第6日，至凌晨3时许，多人因为身体不适陆续离开校园，由防暴警察押送医院检查，大约有10人先后陆续离开；而早前获得警方放行暂时不予逮捕只需办理登记手续者，却陆续有人发现已被当局列作监视名单，不准离开香港半步。

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今日（22日）凌晨3时许，留守理大示威者有部分人士身体出现严重不适，现有3人送院。一名身穿黑衫黑裤及戴黑帽青年，由防暴警押送往伊利沙伯医院检查，青年右脚踝敷冰袋，估计扭伤脚，同时裤子破损，相信多日没有更换。

据称，青年是一名中学生，而且是失踪人士，数日前由母亲报失，由于他未成年，所以由警员陪同送院，其后返警署销案。另外，两名送院的男子，离开理大时被登记资料，因此没有防暴警护送，他们送院后便自行离开。现场消息指，凌晨时分约有10名男女离开理大。

理大校董会主席林大辉、校董李傲然及讲师等21日进入校园视察，由于环境恶劣，有数名学生出现屙呕肚痛及身体不适，需由救护车送院。李傲然表示，十分担忧理大内的衞生及救援情况，因为大部份的义务急救员经已离开校园，认为人道危机仍未解除，呼吁警方尽快撤去理大的包围网。

较早前在多名社会知名人士劝降后获准警方离开的示威者，警方虽然保证不予逮捕，只需要办理登记手续就可迳自离开，但有人发现原来名字已经列入监察名单，竟然被禁止出境，之后还被警方控以最高刑期可达10年的暴动罪名。

据苹果日报报道，一名早前留守理大校园的青年K（化名），早前捱饥抵冷多天，最终因受不了而决定离开理大。他接受该报访问时透露，当日他与友人登上救护车前，警方曾登记他们的身份证资料，又拍摄他们的样貌和装束，最终放行，未作拘捕。后来他们离开医院，一直相安无事。

K表示，惟因近日压力甚大，于是即兴买机票，打算相约一同由理大出走的友人旅行散心。他临行前已谘询律师意见，加上他之前亦曾因参与抗争运动被捕，但在警方保释下仍能顺利出国旅行，故相信今次在未被拘捕的情况下，应无离境限制。

不过，当他与友人到达机场办理登机手续，却觉事有跷蹊。有航空公司职员向他们透露，他们的名字已被列入通报名单，一旦他们办理登机手续，“就要通知不知道是上司还是警察”。职员更建议他们不要出境。

一众友人商讨后，决定让其中一名从未被捕、仅曾于理大外遭警方登记身份证的友人先行过关。讵料，该友人在离境大堂打算用身份证电子通道出关时，被入境事务处职员截停并带往房间扣查。K与其他友人见状，遂折返离开机场。K其后得知，被扣查友人事后遭带返警署，警员并以暴动罪名拘捕他，暂时不准保释。

K质疑警方对他既未拘捕、亦无通缉，“你没说过我不可以出境，你只是登记资料，不是拘捕，为什么你可以在入境处拦住我，不让我出境呢？”他对警方做法深感不满：“这等于是我一直留在香港就没罪，但只要我一想离开香港，你就要抓？”

他自言根本没有出境限制，旅游证件亦未被没收，但他已不敢再尝试离境，“现在有抗争者在我们面前这样子被逮捕，这很明显他们不会让我们出境”。他批评警方限制市民人身自由：“你说登记完就算，但原来不是，立刻秋后算账。”

他更听闻有部份学生相信警方之言登记资料，但不久亦与他面对相同遭遇，“有个record在案，他们喜欢什么时候搞就什么时候搞？没有理由我这一辈子都不可以出境啊”。

律师陈惠源则指出，警方会因应个别情况，准许被捕人士自签担保、或以现金保释外出。但除此之外，警方无权施加任何附带保释条件，包括没收旅游证件或限制出入境。只有法庭才有权施加相关保释条件。警方今次做法，根本是以行政手段侵犯基本法赋予市民的出入境自由，做法完全不合理，质疑警方滥权。

大律师陆伟雄则指，即使是被捕人士，“一日未上庭，一日都唔可以限制佢出入境自由”。况且现在相关人士既非被警方通缉，亦非下落不明，“他当然可以自由活动，没理由限制他”。陆形容警方做法罕见兼奇怪，“为什么当时不抓，现在又抓？”